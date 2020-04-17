"شهيد لقمة العيش".. 3 يقتلون طالب لسرقة توكتوك بميت غمر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز ومدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية، من ضبط 3 أشخاص متهمين بقتل طالب بالصف الأول الإعدادي، من أجل سرقة التوك التوك خاصته، وعثر عليه في مجري مائي بصهرجت الكبري.





وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث الدقهلية يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طالب في مجري مائي بصهرجت الكبري بميت غمر.





وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد احمد فريد رئيس مباحث مركز ميت غمر لكشف غموض مقتل الطفل والقبض على المتهمين.





وبالفحص تبين مصرع علي محمد السعيد موسي ١٥ سنة سائق تكتوك ومقيم صهرجت ، وعثر عليه بعدها بيومين جثة في أحد المجاري المائية في ميت يعيش بدون التكتوك وتليفونه المحمول.





وتم ضبط المتهمين الثلاثة والتكتوك والتليفون، وبتكثيف التحريات تبين أن المتهمين استدرجوا الطالب لتوصيله، وفي وسط الأراضي الزراعيه حاولوا سرقة التوكتوك وتليفونه المحمول، وحاول الطالب مقاومة المتهمين فقاموا بخنقه وألقوه في المصرف.





وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات.





انتشال جثة طفل من ترعة المنصورية

وعلى صعيد آخر تمكن رجال الإنقاذ النهري بالدقهلية، من انتشال جثة طفل، في العقد الثاني من عمره، لقي مصرعه غرقا، بترعة المنصورية، بنهاية شارع الموقف بعزبة الشال بنطاق حى شرق بمدينة المنصورة.





وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من الواء السيد سلطان مدير مباحث الدقهلية يفيد بمصرع طفل غرقا بترعة المنصورية.





وعلى الفور انتقلت قوة من قسم ثاني المنصورة، ورجال الإنقاذ النهري والسعاق إلى مكان البلاغ، وتمكن رجال الانقاذ النهري انتشال الجثة.





وبالفحص تبين مصرع، صبرى عبدالهادي عبدالجواد 13سنة من قرية الكرامة مركز أجا وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة العام الجديد الدولى سابقا، تحت تصرف النيابة العامة لمعرفة سبب الوفاة.



