مكالمة هاتفية تحسم مصير بوفون مع يوفنتوس

أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي يوفنتوس اتفق مع أسطورته على تمديد عقد الأخير لمدة موسم إضافي ليبقى حتى عام 2021.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن رئيس نادى يوفنتوس، أندريا أنيلى، أنهى اتفاقه على تفاصيل العقد الجديد مع بوفون، خلال مكالمة هاتفية، مشيرة إلى أن الطرفين اتفقا على تمديد تعاقدهما حتى صيف 2021.





ولم تستبعد "Tuttosport" أن يستمر الحارس المخضرم البالغ 42 عاما مع يوفنتوس حتى سن الـ44 عاما.





وينتظر أن يعلن يوفنتوس رسميا عن تمديد عقد يوفون، مباشرة بعد عودة الأوضاع إلى طبيعتها في إيطاليا، التي تعاني حاليا من تفشي فيروس كورونا.





وكان بوفون عاد إلى يوفنتوس مطلع الموسم الحالي، بعدما قضى موسما واحدا في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.





ومنذ عودته لم يشارك كثيرا في التشكيلة الأساسية لليوفي في مسابقة الدوري الإيطالي، حيث ظهر في 7 مباريات فقط، اهتزت فيها شباكه 7 مرات.



