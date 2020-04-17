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تسجيل 22 ألف إصابة بكورونا في جنوب آسيا
الجمعة 17/أبريل/2020 - 05:14 م
الفجر
أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يصل 22 ألفا في جنوب آسيا، وجزر المالديف تغلق العاصمة.
وسجلت إندونسيا، اليوم، 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5923، لتتجاوز الفلبين وتصبح الدولة صاحبة أعلى معدل تفش في جنوب شرق آسيا.
وأعلن أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية عن 24 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالمرض، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 420، وقال إن إندونيسيا أجرت 42 ألف فحص لأشخاص حتى الآن.
وقررت إندونيسيا، الأحد، فرض قيود على وسائل النقل العام استعدادا للنزوح السنوي إلى القرى قبل حلول شهر رمضان وعيد الفطر، في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا.
وسجلت آخر إحصائيات فيروس كورونا حول العالم تسجيل مليوني و184 ألف و784 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى 553.260 حالة، مقابل 146.899 حالة وفاة.
وبالنظر إلى أعداد مصابين فيروس كورونا في دول العالم، احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بمجموع 678.210 حالة، ويليها إسبانيا بـ 184.948 حالة، وفي المركز الثالث جاءت إيطاليا بـ 168.941 حالة، وتواجدت فرنسا في المركز الرابع بـ 165.027 حالة إصابة، بينما جاءت ألمانيا في المركز الخامس بإجمالي 137.698 حالة.
وعلى صعيد البلدان العربية، احتلت المملكة العربية السعودية قائمة أعداد المصابين بفيروس كورونا في الدول العربية بمجموع 6380 حالة إصابة، يليها الإمارات في المركز الثاني بـ 5825 حالة، وجاءت قطر في المركز الثالث بإجمالي 4103 حالة، ويليها مصر في المركز الرابع بـ 2673 حالات، وأما في المركز الخامس تواجدت المغرب بـ 2283 حالة إصابة.
وفيما يتعلق بقائمة أعداد الوفيات بفيروس كورونا في الدول العربية، جاءت الجزائر في المركز الأول بإجمالي 348 حالة، يليها مصر في المرتبة الثانية بـ 196 حالة وفاة، ويليها المغرب في المركز الثالث بـ 130 حالة، وفي المركز الرابع جاءت السعودية بـ 83 حالة، وختامًا في المركز الخامس جاءت العراق بـ 80 حالة وفاة.
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