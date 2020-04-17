تسجيل 22 ألف إصابة بكورونا في جنوب آسيا

وسجلت إندونسيا، اليوم، 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5923، لتتجاوز الفلبين وتصبح الدولة صاحبة أعلى معدل تفش في جنوب شرق آسيا.





وأعلن أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية عن 24 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالمرض، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 420، وقال إن إندونيسيا أجرت 42 ألف فحص لأشخاص حتى الآن.





وقررت إندونيسيا، الأحد، فرض قيود على وسائل النقل العام استعدادا للنزوح السنوي إلى القرى قبل حلول شهر رمضان وعيد الفطر، في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا.