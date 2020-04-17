"أبي الروحي" محمد رمضان بصحبة نجيب ساويرس بمدينة الجونة



في سياق متصل التقى الفنان محمد رمضان ونجيب ساويرس في إحدى المناسبات ونشر رمضان عبر حسابه، مقطع فيديو طريف مع ساويرس وهما يرقصان على أغنية "رايحين نسهر"، وعلق رمضان قائلا: "صاحب الذهن الحاضر.. نجيب ساويرس".



وكان رمضان قد انتهى من تصوير مسلسل "البرنس" المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، حيث صور المخرج محمد سامى آخر مشاهد العمل قبل 3 أيام، وهو مشهد زفاف محمد رمضان، كما صور الساعات التي سبقت الزفاف عدة مشاهد في منطقة "الكيت كات" تحديدًا داخل إحدى العوامات على النيل، وجمعت المشاهد كل من محمد رمضان، أحمد زاهر، ورجينا، محمد علاء جمايكا، وآخرين.



وانتهى فريق العمل من تصوير المسلسل نهائيًا بعدما استغرق التصوير 3 أشهر على أقصى تقدير، صورت من خلالها أسرة المسلسل في أماكن متفرقة في القاهرة ومنها مدينة الإنتاج الاعلامى، وأكتوبر، وشوارع خارجية، ومصر الجديدة، بالإضافة لعدة أماكن شعبية وأخرهم الكيت كات.





شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره بصورة جديدة له بصحبة رجل الأعمال نجيب ساويرس، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق على الصورة قائلًا:" أبي الروحي".