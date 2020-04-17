تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، على موقعها الرسمي، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت الموافق 18 إبريل 2020، على مدن ومحافظات مصر.





وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:





القاهرة الكبرى





يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





الوجه البحري





يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.





السواحل الشمالية الغربية





يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.





السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء





يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.





جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر





يسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





شمال الصعيد





يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة على مناطق متفرقة.





جنوب الصعيد





يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.





يذكر أن الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية المصرية، قالت إن درجات الحرارة تشهد انخفاضا اليوم مقارنة بالأمس، حيث تسجل درجة الحرارة 26 درجة.





وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن درجات الحرارة ستعاود ارتفاعها بشكل تدريجي اعتبارا من يوم الأحد المقبل، حيث ستسجل الحرارة يوم شم النسيم الموافق الإثنين المقبل 28 درجة.





وكشفت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة يوم شم النسيم ستكون أعلى من معدلاتها الطبيعية بحوالي درجتين، منوهة بأن اليوم متوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بالقاهرة والدلتا.





في سياق آخر، ، شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة لضبط الأسواق خلال مواسم أعياد الربيع وشم النسيم، واحتفالات الأقباط، واستعدادات شهر رمضان الكريم، وذلك خلال الأيام الماضية.





وأسفرت الحملات عن ضبط 150 كجم فسيخ به تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وتحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير 10 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير 5 محاضر عدم توافر اشتراطات صحية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز الكميات المضبوطة.



