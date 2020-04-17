بيانات: لدى موسكو حالات كورونا أكثر مما تظهره اختبارات الدولة

تغلغلت فيروس كورونا الجديد بشكل أكبر في سكان العاصمة الروسية، موسكو، مما تظهره البيانات الرسمية، كما تشير نتائج الاختبارات الخاصة بين الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض.





تشير النتائج المبكرة من الاختبارات الروسية التجارية الأولى إلى أن نسبة أعلى بكثير من الأشخاص في موسكو مصابون، وأن المرض انتشر بين السكان دون أعراض، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





بدأت أربعة مختبرات تجارية في موسكو في تقديم اختبارات بتكلفة تتراوح بين 1،050 روبل و 3،395 روبل (14-45 دولارًا) لكل منها في أواخر مارس وأوائل أبريل حصريًا للأشخاص الذين لا تغطيهم اختبارات الدولة.





وهذا يعني الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض أو لا يوجد تاريخ سفر حديث أو لا يوجد اتصال معروف مع مرضى فيروس كورونا.





وقال موظفون من ثلاثة مختبرات خاصة مقرها موسكو لـ"رويترز"، إن النتائج الإيجابية عادت في ما بين 1٪ و 5٪ من الحالات - وهي مجموعة واسعة ولكن أكبر بكثير من الحصيلة الرسمية.





مثل العديد من البلدان، لا تجري روسيا اختبارًا جماعيًا، مع التركيز فقط على الأشخاص الذين يعانون من الأعراض، أولئك الذين عادوا من الخارج أو الأشخاص الذين عرفوا اتصالهم بأفراد مصابين.





لا تجادل السلطات في أن هناك العديد من الحالات التي لا تظهر عليها أعراض وأن اختباراتها الخاصة لا يمكن أن تعكس النطاق الكامل للعدوى في العاصمة بسبب نطاقها المحدود.





تقع موسكو، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 12.7 مليون نسمة، في بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، بعد أن سجلت رسميًا 18105 حالات حتى 17 أبريل، أي ما يعادل أكثر بقليل من 0.1٪ من سكانها.





وقال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، للرئيس فلاديمير بوتين في 24 مارس، إن "العدد الفعلي للمرضى أعلى بكثير (من البيانات الرسمية)"، مضيفًا أن كل دولة واجهت عدم معرفة الحجم الحقيقي للمرض.





ولم ترد وزارة الصحة الروسية على طلب للتعليق على نتائج البيانات الخاصة.



