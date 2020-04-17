الصحة: بدء "المسح الميداني" في الأحياء للكشف عن حالات كورونا





أعلن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الجمعة، عن بدء الفرق الطبية الميدانية المسوحات النشطة داخل الأحياء بشكل مكثف للوصول إلى الأشخاص في منازلهم في وقت مبكر حتى لو لم تظهر عليهم أعراض وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وقال الربيعة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كذلك توسعنا في الكشف من السيارة لتسريع عملية الكشف، وانعكس ذلك على زيادة عدد حالات الإصابات التي لا تستدعي المكوث في المستشفي وتمكننا من الاحتواء المبكر".





وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قد أوضح في وقت سابق من اليوم خلال المؤتمر الصحفي لكشف مستجدات كورونا في المملكة، أن الفرق الطبية خرجت إلى الميدان في مجموعة من مدن المملكة، وبدأت هذه المرحلة المهمة جدا للتقصي والتوسع في دائرة الاستكشاف والمسح النشط الميداني في مواقع متعددة.





وتابع: تقوم الفرق من خلال الفحص والمسح النشط بالوصول إلى المنازل خصوصا في الأحياء المكتظة أو المواقع الجغرافية عالية الكثافة السكانية، وكذلك في مواقع سكن العمال، وتم مباشرتهم والتواصل معهم بهدف إجراء الفحوص والتأكد من وجود حالات اشتباه أو أعراض للأفراد الموجودين في هذه المواقع.





وأضاف: ويتم أخذ الفحوص والمسحات الطبية اللازمة للتأكد والتشخيص المخبري التأكيدي، وهذا يساهم في أن تكون هناك سيطرة وإجراءات استباقية مبكرة لكسر حلقات انتشار الفايروس بشكل مبكر جدا، و أسهم ذلك في اكتشاف نحو 50% من حالات اليوم، تقريبا 400 حالة منها، وكذلك عدد من الحالات التي أعلنت في الأيام الأخيرة، ونتوقع أيضا نسبة مهمة في الأيام القادمة أن تكون نتاج وثمرة لهذا المسح النشط.





كما ذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 7142، بعد تسجيل 762 حالة إصابة جديدة مؤكدة خلال 24 ساعة.



