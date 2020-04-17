Advertisements

الصحة: بدء "المسح الميداني" في الأحياء للكشف عن حالات كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 05:25 م
وزير الصحة السعودي
وزير الصحة السعودي
الفجر السعودي

أعلن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الجمعة، عن بدء الفرق الطبية الميدانية المسوحات النشطة داخل الأحياء بشكل مكثف للوصول إلى الأشخاص في منازلهم في وقت مبكر حتى لو لم تظهر عليهم أعراض وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال الربيعة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كذلك توسعنا في الكشف من السيارة لتسريع عملية الكشف، وانعكس ذلك على زيادة عدد حالات الإصابات التي لا تستدعي المكوث في المستشفي وتمكننا من الاحتواء المبكر".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قد أوضح في وقت سابق من اليوم خلال المؤتمر الصحفي لكشف مستجدات كورونا في المملكة، أن الفرق الطبية خرجت إلى الميدان في مجموعة من مدن المملكة، وبدأت هذه المرحلة المهمة جدا للتقصي والتوسع في دائرة الاستكشاف والمسح النشط الميداني في مواقع متعددة.

وتابع: تقوم الفرق من خلال الفحص والمسح النشط بالوصول إلى المنازل خصوصا في الأحياء المكتظة أو المواقع الجغرافية عالية الكثافة السكانية، وكذلك في مواقع سكن العمال، وتم مباشرتهم والتواصل معهم بهدف إجراء الفحوص والتأكد من وجود حالات اشتباه أو أعراض للأفراد الموجودين في هذه المواقع.

وأضاف: ويتم أخذ الفحوص والمسحات الطبية اللازمة للتأكد والتشخيص المخبري التأكيدي، وهذا يساهم في أن تكون هناك سيطرة وإجراءات استباقية مبكرة لكسر حلقات انتشار الفايروس بشكل مبكر جدا، وأسهم ذلك في اكتشاف نحو 50% من حالات اليوم، تقريبا 400 حالة منها، وكذلك عدد من الحالات التي أعلنت في الأيام الأخيرة، ونتوقع أيضا نسبة مهمة في الأيام القادمة أن تكون نتاج وثمرة لهذا المسح النشط.

كما ذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 7142، بعد تسجيل 762 حالة إصابة جديدة مؤكدة خلال 24 ساعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا المملكة المسح الميداني الصحة السعودية

أخبار تهمك

الأهلي يحصل على مستحقات صفقة أجايي

منذ حوالي 4 ساعات

هل ينضم كينو إلى الأهلي؟

منذ حوالي 4 ساعات

"الداخلية" تعلن حظر التجول طوال اليوم في محافظتي صامطة والداير

منذ أقل من ساعة

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

صفقة الموسم.. بطل إفريقيا على طاولة الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

أول رد فعل رسمي من الزمالك بشأن أزمة نجم الفريق السابق

منذ ساعة الا ربع

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

منذ حوالي 9 ساعات

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ يوم

صفقة مفاجأة على طاولة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

في مقدمتهم الأهلي والزمالك.. الأندية المصرية تضغط على اتحاد الكرة لإلغاء هذا القرار

منذ أقل من نصف ساعة

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

منذ حوالي 8 ساعات

"بالبكاء".. فنان مصري يناشد السيسي بالرجوع إلى مصر (فيديو)

منذ ساعة و 15 دقيقة

سأنتقل إلى الأهلي.. الساحر البرازيلي يصدم الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

منذ يوم

بعد رفع العزل.. حكاية 14 يوما في حياة أهالي عزبة أبو ربيع بالإسماعيلية

منذ حوالي 4 ساعات

"الأوقاف" تحسم أمر فتح المساجد في رمضان

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موضوعات متعلقة

الصحة عن ظهور أول حالة كورونا في مصر: "غير معدية"

"وزيرة الصحة": أعداد المصابين بفيروس كورونا في العالم تتراجع

عاجل.. الصحة تعلن أول حالة وفاة في مصر بفيروس كورونا

"الصحة السعودية" تعلن تسجيل 45 حالة مؤكدة بفيروس كورونا

"الربيعة" يتفقد مركز القيادة والتحكم بمديرية الشؤون الصحية في الشرقية

وزير الصحة يوجة الشكر لمواطنون قدموا مباني سكنية للحجر الصحي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:28 م

"بالبكاء".. فنان مصري يناشد السيسي بالرجوع إلى مصر (فيديو)

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

09:40 ص

سأنتقل إلى الأهلي.. الساحر البرازيلي يصدم الزمالك

04:32 م

"الأوقاف" تحسم أمر فتح المساجد في رمضان

02:50 م

الأهلي يحصل على مستحقات صفقة أجايي

01:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"