"طواريء دبي" تمدد برنامج التعقيم الشامل مدة أسبوع إضافي





وكانت قد أعلنت الإمارات في أواخر مارس الماضي عن إطلاق حملة "التعقيم الوطني" والتي تستمر من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، والتي تشمل تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور وإيقاف وسائل النقل العام بكافة أشكالها.





ويُسمح خلال فترة التعقيم لأفراد العائلة بالخروج من المنزل في حالات قضاء الحاجيات الأساسية (الغذائية والطبية) على أن يخرج فرد واحد من العائلة في حال قضاء الحاجيات الغذائية، مرتديا القفازات والكمامات، كما يُسمح بالخروج لمن سيذهب لإجراء فحص كورنا المستجد.





وبما يخص الموظفين، فيُسمح للعاملين ضمن أحد القطاعات الحيوية المستثناة والمصرح لها بالخروج من المنزل، بالإضافة إلى خدمات الدعم المستثناة.





وواصلت بلدية دبي بالتعاون مع دوائر حكومة دبي حملتها الموسعة لتعقيم مناطق الإمارة ضمن الخطة الشاملة التي تستهدف المرافق والأماكن العامة مع استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن.

واستنفرت البلدية جهودها من أجل القيام بعمليات التعقيم على الوجه الأمثل بأحدث التجهيزات والإمكانيات المتخصصة بما في ذلك 6 سيارات للرش الضبابي "ULV" و34 سيارة لرش المياه بالضغط و6 لتنظيف الشوارع و72 رشاشا من رشاشات الضغط اليدوية وعدد كبير من مكائن الرش، ومعدات تنظيف الحاويات.

وخلال حملة التعقيم استخدمت بلدية دبي ولأول مرة طائرات بدون طيار "درونز" في عمليات التعقيم والتي تسهم في تعزيز سرعة وسلاسة تلك العمليات بشكل فعال ومتقدم.

وانتهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي من تعقيم جميع محطات "مترو دبي" البالغ عددها 47 محطة إلى جانب قطارات المترو بإجمالي 79 قطارا وكذلك محطات وقطارات ترام دبي بمجموع 11 محطة و11 قطار ترام علاوة على تعقيم 1372 حافلة نقل عام.

ويتواصل العمل على تعقيم محطات إيواء الحافلات البالغ عددها 5 محطات إضافة إلى 17 محطة للحافلات، في حين تم تعقيم جميع مركبات الأجرة ومركبات الليموزين ومركبات التنقل المشترك "التأجير الذكي" في دبي التي يزيد عددها على 17000 مركبة.

وفي السياق ذاته واصلت بلدية الشارقة والقيادة العامة لشرطة الشارقة والإدارة العامة للدفاع المدني وشركة بيئة عمليات التعقيم بمدن الإمارة ومرافقها ضمن برنامج التعقيم الوطني من خلال استخدام 300 آلية و500 موظف لتغطية جميع الشوارع الرئيسة والأماكن التجارية والصناعية والسكنية في مختلف مناطق إمارة الشارقة.



قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي، اليوم الجمعة، تمديد برنامج التعقيم الشامل في الإمارة على مدار 24 ساعة يوميا لمدة أسبوع إضافي، في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا.