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قرارعاجل من التموين قبل رمضان بخصوص الهايبر ماركت

الجمعة 17/أبريل/2020 - 05:15 م
التموين
التموين
الفجر الاقتصادي

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، تعليمات مشددة لإصحاب المتاجر الخاصة ببيع السلع؛ لضمان ألتزامهم بالإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا مع إقبال المستهلكين على شراء السلع الأساسية خلال الفترة القادمة التى تتزامن مع إقتراب شهر رمضان الكريم.

 

وقالتت الوزراة في بيانا لها " إنها أصدرت  توجيهًا وزاريًّا رقم 1 لسنة 2020 بشأن الظروف التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستمر “كوفيد- 19″، وفي إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية أيضًا على توفير السلع الغذائية للمواطنين، مع أخذ الاحتياطات الواجبة للمحافظة على صحتهم والحد من انتشار الفيروس.".

وتابعت، إنه  تم التشديد على مديري المديريات و التنبيه  على جميع المتاجر، وخاصة متاجر بيع السلع الغذائية من هايبر ماركت وسوبر ماركت ومحالّ بقالة، اتباع الإجراءات التالية:

أولًا: تخفيض عدد العملاء المستهلكين المتواجدين داخل المحل بصفة عامة إلى 25% فقط من السعة الاستيعابية للمتجر، مع طمأنة المستهلكين بأن السلع متوفرة بكثرة وبالأسعار والتخفيضات المعلن عنها، وأن هذه مجرد إجراءات متخذة لحمايتهم والحفاظ على صحتهم؛ وذلك منعًا لحدوث أية بلبلة لدى عموم المستهلكين.

ثانيًا: تخصيص أماكن انتظار للمواطنين خارج المتجر لحين حلول وقت دخولهم، مع الحرص على أن تكون المسافات بينهم مناسبة، وذلك منعًا من نقل العدوى من بعضهم للبعض الآخر، وذلك طبقًا لما هو معلن من قِبل الجهات الصحية المختصة، على أن تكون أماكن الانتظار التي يتم توفيرها للمواطنين حضارية وبها تهوية جيدة ومساحتها مناسبة، بما لا يؤدي إلى حدوث تكدسات خارج المتجر، مع وجود مندوب لتنظيم عملية الانتظار بما لا يتسبب في غضب المواطنين.

ثالثًا: تكون أولوية الدخول لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم باعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة.

رابعًا: تحديد مسئول من قِبل المنشأة التجارية يتولى عملية تنظيم الدخول والخروج للمواطنين، وكذلك انتظارهم خارج المكان بشكل حضاري.

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مكافحة الفيروس سلع غذائيه انتشار الفيروس الهايبر ماركت التموين

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