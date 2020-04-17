الأمم المتحدة: أفريقيا تحتاج 200 مليار دولار لمواجهة كورونا

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من أن أفريقيا قد تصبح المركز التالي لانتشار وباء فيروس كورونا.

وتشكل مواجهة تفشي فيروس كورونا تحديا في أفريقيا لأن أكثر من ثلث السكان لا يملكون مصادر كافية لمياه نظيفة.

ومع أن الدول الأفريقية سجلت أقل من 20 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس القاتل، تقول منظمة الصحة العالمية إن الشهور القليلة القادمة قد تشهد 10 ملايين إصابة.

حذرت الأمم المتحدة من أن فيروس كورونا قد يؤدي إلى وفاة 300 ألف شخص، على الأقل، في أفريقيا، مشيرة إلى أن الوباء ربما يدفع بثلاثين مليون شخص إلى الفقر.

ويذكر أن أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الخميس، إجراء مليون فحص خلال الأسابيع المقبلة في الدول الأفريقية؛ لمساعدتها في تكثيف محاربتها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وقال جون نكينجاسونج، مدير المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها: "هناك فجوة كبيرة في القارة بشأن الفحوص"، مؤكدا أن تحديد وتعقب هؤلاء المصابين سيكون نقطة رئيسية في منح أفريقيا "فرصة للقتال" لهزيمة الفيروس.





وأضاف: "على مدار الثلاثة أشهر أو الستة أشهر المقبلة، من المحتمل أننا بحاجة لـ50 مليون اختبار تقريبا، غير أن رحلة الألف ميل تبدأ بميل، دعونا نبدأ بأول ميل".





وأشار إلى أن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها حصل على مليون اختبار من ألمانيا، وسوف يوزعها خلال أسبوع ونصف أسبوع.