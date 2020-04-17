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الأمم المتحدة: أفريقيا تحتاج 200 مليار دولار لمواجهة كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 05:24 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن أفريقيا تحتاج ما يربو على 200 مليار دولار لمواجهة وباء فيروس كورونا.

حذرت الأمم المتحدة من أن فيروس كورونا قد يؤدي إلى وفاة 300 ألف شخص، على الأقل، في أفريقيا، مشيرة إلى أن الوباء ربما يدفع بثلاثين مليون شخص إلى الفقر.

ودعت المفوضية الاقتصادية لشؤون أفريقيا التابعة للأمم المتحدة إلى تخصيص مئة مليون دولار كشبكة أمان للقارة الأفريقية.

ومع أن الدول الأفريقية سجلت أقل من 20 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس القاتل، تقول منظمة الصحة العالمية إن الشهور القليلة القادمة قد تشهد 10 ملايين إصابة.

وتشكل مواجهة تفشي فيروس كورونا تحديا في أفريقيا لأن أكثر من ثلث السكان لا يملكون مصادر كافية لمياه نظيفة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من أن أفريقيا قد تصبح المركز التالي لانتشار وباء فيروس كورونا.

ويذكر أن أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الخميس، إجراء مليون فحص خلال الأسابيع المقبلة في الدول الأفريقية؛ لمساعدتها في تكثيف محاربتها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). 

وقال جون نكينجاسونج، مدير المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها: "هناك فجوة كبيرة في القارة بشأن الفحوص"، مؤكدا أن تحديد وتعقب هؤلاء المصابين سيكون نقطة رئيسية في منح أفريقيا "فرصة للقتال" لهزيمة الفيروس.

وأضاف: "على مدار الثلاثة أشهر أو الستة أشهر المقبلة، من المحتمل أننا بحاجة لـ50 مليون اختبار تقريبا، غير أن رحلة الألف ميل تبدأ بميل، دعونا نبدأ بأول ميل".

وأشار إلى أن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها حصل على مليون اختبار من ألمانيا، وسوف يوزعها خلال أسبوع ونصف أسبوع.

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مواجهة كورونا فريقيا انتشار الفيروس الأمم المتحدة أفريقيا 200 مليار دولار

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