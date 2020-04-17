محللون يعلقون على غياب زعيم كوريا الشمالية عن الاحتفال بذكرى هامة

علق محللين، اليوم الجمعة، على غياب زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، عن مناسبة سنوية مهمة هذا الأسبوع، وقالوا إن ذلك أذكى التكهنات بشأن مشاكله الصحية المحتملة.





أثار غيابه المزعوم تكهنات بين الخبراء بأن "كيم"، البالغ من العمر 36 عامًا والذي يعاني من زيادة الوزن، قد يعاني من مشاكل صحية، كما أوردت وكالة "رويترز".





احتفلت كوريا الشمالية يوم الأربعاء بالذكرى السنوية لعيد ميلاد مؤسسها الوطني وجد جده، كيم إيل سونج، كعطلة وطنية تعرف باسم يوم الشمس.





وذكرت وسائل الإعلام الرسمية يوم الخميس، أن كبار المسؤولين أشادوا بجثة كيم إيل سونج المحنطة المكرسة في قصر كومسوسان صن. ولكن لم يُذكر كيم كجزء من الوفد، على عكس الماضي. كان غائبًا أيضًا عن الصور التي نشرتها الناطقة باسم الحزب رودونج سينمون.





وقالت متحدثة باسم وزارة الوحدة في سول، التي تتولى شؤون كوريا الشمالية يوم الخميس، إنها تدرك أن وسائل الإعلام الحكومية لم تتحدث عن زيارة كيم لكنها امتنعت عن تقديم أي تحليل.





وقال تشونج سيونج تشانج، وهو زميل بارز في معهد سيجونج الكوري الجنوبي، إنها المرة الأولى منذ عقود التي لم ترد فيها وسائل إعلام حكومية منذ زيارة كيم للقصر في تلك العطلة منذ توليه السلطة في أواخر ديسمبر.





وأضاف "تشونج": "لقد ذهب إلى هناك في أعياد ميلاد جده ووالده ليتباهى بهما ملكا لهما وسلالة دم مقدسة".





وأوضح: "من الممكن أن تكون هناك مشكلة في صحته أو سلامته حتى لو كانت مؤقتة، على الرغم من صعوبة تقييم كيف يمكن أن يكون الوضع."





أطلقت بيونج يانج عدة صواريخ قصيرة المدى يوم الثلاثاء، قال مسؤولون في سول، إنها جزء من الاحتفال. عادة ما يراقب كيم مثل هذه الأحداث العسكرية، ولكن لم يكن هناك تقرير من وكالة الأنباء المركزية الكورية عن الاختبار على الإطلاق.



