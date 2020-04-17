"التنسيقية" تطلق تحدي الخير بين أعضائها.. وتدعم 1200 أسرة مستحقة

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحدي الخير بين أعضائها؛ لتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع والمواد الغذائية للأسر المصرية المستحقة والعمالة الغير منتظمة.





وصرحت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن هذه المبادرة جاءت إيمانا منها بالدور الاجتماعي لشباب الأحزاب والشباب السياسي في وقت الأزمات، التي يحتاج فيه الوطن لسواعد الجميع، وهو ما يتطلب اصطفافا خلف الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة.





وأكدت التنسيقية أن الأمم العريقة والراسخة هي التي تصمد في مواجهة الأزمات، وجائحة كورونا تعد اختبارا للإنسانية ودعوة للتعاون والتكامل بين أبناء الوطن.





وأوضحت أن قطار التحدي بدأ من ٥٠ شنطة من الاحتياجات والسلع الأساسية حتي وصل إلى ١٢٠٠ شنطة بتعاون وتكاتف جميع أعضاء التنسيقية، وحرصهم على أن يقدموا جزءا ولو بسيطا لمساعدة أهالينا من الأسر المستحقة والعمالة المنتظمة التي تضررت بسبب فيروس كورونا.





وأشارت إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة إيصال هذه المساعدات إلى الأسر المستحقة في عدد من محافظات الجمهورية من خلال نواب المحافظين أعضاء مجلس أمناء التنسيقية، لتوجيهها للأسر المستحقة، وتضافرا لكافة الجهود خلف الإجراءات الاحترازية في مواجهة الفيروس.





ووجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ختام التحدي الدعوة للشباب المصري بكل فئاته، بأن يقدموا يد العون والمساعدة في شهر الخير لأشقائهم في الوطن، حتي نعبر جميعا من الأزمة سالمين.



