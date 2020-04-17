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"التنسيقية" تطلق تحدي الخير بين أعضائها.. وتدعم 1200 أسرة مستحقة
الجمعة 17/أبريل/2020 - 05:33 م
أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحدي الخير بين أعضائها؛ لتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع والمواد الغذائية للأسر المصرية المستحقة والعمالة الغير منتظمة.
وصرحت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن هذه المبادرة جاءت إيمانا منها بالدور الاجتماعي لشباب الأحزاب والشباب السياسي في وقت الأزمات، التي يحتاج فيه الوطن لسواعد الجميع، وهو ما يتطلب اصطفافا خلف الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة.
وأكدت التنسيقية أن الأمم العريقة والراسخة هي التي تصمد في مواجهة الأزمات، وجائحة كورونا تعد اختبارا للإنسانية ودعوة للتعاون والتكامل بين أبناء الوطن.
وأوضحت أن قطار التحدي بدأ من ٥٠ شنطة من الاحتياجات والسلع الأساسية حتي وصل إلى ١٢٠٠ شنطة بتعاون وتكاتف جميع أعضاء التنسيقية، وحرصهم على أن يقدموا جزءا ولو بسيطا لمساعدة أهالينا من الأسر المستحقة والعمالة المنتظمة التي تضررت بسبب فيروس كورونا.
وأشارت إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة إيصال هذه المساعدات إلى الأسر المستحقة في عدد من محافظات الجمهورية من خلال نواب المحافظين أعضاء مجلس أمناء التنسيقية، لتوجيهها للأسر المستحقة، وتضافرا لكافة الجهود خلف الإجراءات الاحترازية في مواجهة الفيروس.
ووجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ختام التحدي الدعوة للشباب المصري بكل فئاته، بأن يقدموا يد العون والمساعدة في شهر الخير لأشقائهم في الوطن، حتي نعبر جميعا من الأزمة سالمين.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 596 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 781 حالة، من ضمنهم الـ596 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 2673 حالة من ضمنهم 596 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و196 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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