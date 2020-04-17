"الواد وأبوه" تعرف على سبب تأجيل تصوير فيلم عادل إمام الجديد



يذكر أن آخر أعمال محمد إمام فيلم "لص بغداد" وحقق نجاحا كبيرا وقت عرض الفيلم، في مصر والدول العربية، وشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.



وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.





كان الفنان محمد إمام، ينظر بدأ تصوير فيلمه الجديد "الواد وأبوه" مع والده الزعيم عادل إمام ولكن بسبب انتشار فيروس كورونا أدي إلى تأجيل الفيلم لـ موسم عيد الأضحى المبارك حيث كان يحضر له منذ فترة طويلة، ويتولى إخراجه شقيقه المخرج رامي إمام ومن تأليف صلاح الجهيني، وهو من نوعية أكشن كوميدي وسيكون مختلفا بشكل كبير عن أفلامه السابقة، وكان من المفترض البدء في تصويره الفترة الحالية لذلك ابتعد محمد إمام عن دراما رمضان هذا العام، رغم ظهوره كل عام في شهر رمضان.