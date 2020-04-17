عبير صبري برفقة حلا شيحة ويسرا من كواليس خيانة عهد

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شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها بصورة جديدة لها من كواليس مسلسل خيانة عهد والتي تخوض به السباق الرمضاني لعام 2020



وظهرت عبير بالصورة برفقة حلا شيحة والفنانة يسرا والذي يشاركونها ببطولة المسلسل



وعلقت قائلة عندما تجتمع كل الحاجات الحلوة مع بعض، الخيانة 2020 إخراج سامح عبدالعزيز



وانهالت تعليقات الجمهور منها تعليق الفنانة عبير منير والتي كتبت الف مبروك



وتخوض عبير صبري السباق الرمضاني القادم بمسلسل "دهب عيرة"، وهو من إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أحمد عادل، سيناريو وحوار أمين جمال، وليد أبوالمجد، محمد أبوالسعد، وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك فى بطولته إلى جانب يسرا كل من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، سلوي عثمان، هنادى مهنى، تيام مصطفى قمر، مصطفى درويش، وعدد آخر من الفنانين.



يذكر أن آخر أعمال عبير صبري مسلسل الأخ الكبير والذي تدور أحداثه في إطار التسويق والإثارة ويشاركها بالمسلسل كوكبة من الفنانين منهم هبة مجدي، محمد رجب ومحمد عز