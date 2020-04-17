عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

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عقد قران الثنائي ياسمين صبري ورجل الأعمال الشهير أحمد ابو هشيمة، وذالك في أجواء عائلية بحضور أفراد الأسرتين فقط.



وتم الاختصار في الحضور على المقربين من أفراد العائلتين رغم توقع غير ذالك بسبب شهرة الثنانئي "صبري" و"أبو هشيمة" ولكن تداعيات فيروس كورونا المستجد اضطرتهم إلى الاحتفال في أجواء عائلية بسيطة.



وجرى الاحتفال في منزل عائلي، بدون أجواء الاحتفال الصاخبة المتوقعة وظهرت ياسمين صبري بفستان أبيض وأحمد أبو هشيمة ببدلة سوداء وجرافت زرقاء.



وكانت الفنانة ياسمين صبري كانت تخطط الفترة الماضية إلى عقد قرانها في إحدى الفنادق الضخمة ولكن مع تداعيات فيروس كورونا المستجد والاجرائات الاحترازية التي تمر بها البلاد قررو عقد هذا القران بشكل عائلي.



يذكر أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أعلن خطبته على الفنانة ياسمين صبري منتصف شهر مارس الماضي، بتصريح خاص لإحدى الصحف بعد انتشار صورغامضة لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

