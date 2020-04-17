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هبة عبدالعزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر 'إنستجرام'

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:55 م
هبة عبدالعزيز
هبة عبدالعزيز
فايقة محمد عادل
تحرص الفنانة هبة عبدالعزيز التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور من حياتها اليومية والفنية، حيث نشرت هبة منذ قليل صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات'إنستجرام'.

وظهرت هبة بالصورة مرتدية فستان أبيض سادة، واعتمدت علي تسريحة الشعر المنسدل، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادئ مناسب مع إطلالتها فزادها جمالاً.

تلقت هبة الكثير من التعليقات أبرزها' جميلة أنتي بكل ما فيكي، بكل فصول العام، فأنتي أيقونة الجمال.

على سياق آخر، كان أخر أعمال هبة عبدالعزيز مسلسل "الآنسة فرح"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي عن فتاة يتم تلقيحها صناعيًا عن طريق الخطأ من عينة شخص آخر غير زوجها لتتوالى الأحداث نتيجة هذا الأمر.

المسلسل من بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، هبة عبد العزيز، مريم الخشت، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، تامر فرج ومن إخراج وائل فرج.

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