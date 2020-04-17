ريال مدريد يحسم مصير مدافع الفريق

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن مسئولي ريال مدريد الإسباني حسم مصير نجم الفريق المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو الذي ارتبط في الفترة الأخيرة بالرحيل عن صفوف الملكي في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ميليتاو انتقل إلى صفوف الملكي في سوق الإنتقالات الصيفية الماضية قادمًا من بورتو مقابل 50 مليون يورو ليصبح أغلى مدافع في تاريخ الملكي.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لا ينوي الاستغناء عن ميليتاو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث أن الميرينجي مقتنع بقدرات النجم البرازيلي البالغ من العمر 22 عامًا.





وكشفت الصحيفة الإسبانية أن ميليتاو سيبقى في صفوف الفريق في الموسم المقبل كما يعلم النادي الإسباني أن النجم البرازيلي يحتاج إلى التكيف في بيئة وثقافة ولغة جديدة.



