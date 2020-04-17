Advertisements

ريال مدريد يحسم مصير مدافع الفريق

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:22 م
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن مسئولي ريال مدريد الإسباني حسم مصير نجم الفريق المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو الذي ارتبط في الفترة الأخيرة بالرحيل عن صفوف الملكي في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ميليتاو انتقل إلى صفوف الملكي في سوق الإنتقالات الصيفية الماضية قادمًا من بورتو مقابل 50 مليون يورو ليصبح أغلى مدافع في تاريخ الملكي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لا ينوي الاستغناء عن ميليتاو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث أن الميرينجي مقتنع بقدرات النجم البرازيلي البالغ من العمر 22 عامًا.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن ميليتاو سيبقى في صفوف الفريق في الموسم المقبل كما يعلم النادي الإسباني أن النجم البرازيلي يحتاج إلى التكيف في بيئة وثقافة ولغة جديدة.

أخبار تهمك

فايلر يحسم مصير صالح جمعة بشكل نهائي

منذ 34 دقيقة

"الأوقاف" تحسم أمر فتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يستقر على بديل حسام عاشور

منذ ساعة و 28 دقيقة

الزمالك يستعد للتحرك لضم صفقة كارتيرون المنتظرة

منذ ساعة و 11 دقيقة

سأنتقل إلى الأهلي.. الساحر البرازيلي يصدم الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

"بالبكاء".. فنان مصري يناشد السيسي بالرجوع إلى مصر (فيديو)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ يوم

بعد رفع العزل.. حكاية 14 يوما في حياة أهالي عزبة أبو ربيع بالإسماعيلية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستغل "كورونا" لتجهيز مفاجأة لـ"فايلر" واللاعبين

منذ ساعة

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة: تسجيل 171 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و9 وفيات

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحصل على مستحقات صفقة أجايي

منذ حوالي 6 ساعات

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ أقل من ساعة

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

منذ يوم

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:21 م

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

الصحة: تسجيل 171 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و9 وفيات

06:18 م

"بالبكاء".. فنان مصري يناشد السيسي بالرجوع إلى مصر (فيديو)

04:28 م

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

09:40 ص

سأنتقل إلى الأهلي.. الساحر البرازيلي يصدم الزمالك

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"