مجهزة لجميع الظروف القتالية.. الكشف عن تصميم شرس لمدرعة SUV (فيديو)

كشف المصمم Milen Ivanon عن تصميم جديد لمدرعة SUV شرسة جاهزة لجميع الظروف، وتحمل المدرعة الجديدة الجمع بين القوة والفخامة.





ومن المعتقد أن مدرعة Armortruck ستظل مجرد تصميم تخيلي بالرغم من الاهتمام بتفاصيها، تحاول الـSUV مجاراة تصميم سيارات الكوبيه بطريقة ما من خلال الرفارف العريضة والمقدمة الهجومية والسقف المائل والنوافذ النحيلة.





تبدو Armortruck مستعدة لجميع الظروف تقريبًا بعجلاتها الضخمة وتصميمها المصفح، تحمل السيارة أيضاً مرواح تهوية فوق السقف، وفي الداخل نجد أربع مقاعد رياضية مستقلة مع العديد من وسائل الراحة والترفيه.





وتجدر الإشارة إلى أن المصمم Milen Ivanon عمل على مشاريع متفرقة لدى شركات مثل ريماك وVilner و Dreamworks.