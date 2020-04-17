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مصير الدوري الإيطالي بعد أزمة "كورونا"

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:23 م
الدوري الايطالي
الدوري الايطالي
علي خلاف
ضرب فيروس كورونا المستجد كرة القدم الإيطالية بعد تسببه بإصابة العديد من المواطنين وتوقف الحياة الكروية في إيطاليا.

خيارات تحسم مصير الدوري الايطالي
ويستعرض الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي 4 خيارات متاحة لحسم مصير الدوري الإيطالي، بعد تأجيل المسابقة بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد الواسع داخل إيطاليا، واستعداد اتحاد اللعبة لتنظيم المباريات في شهر يونيو المقبل وإنهاء البطولة قبل يوم 30 من نفس الشهر.

- استئناف الدوري الإيطالي في يونيو المقبل
الخيار الأول المطروح على طاولة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم هوا ، استئناف مباريات الكالتشيو في شهر يونيو المقبل وإنهاء البطولة قبل يوم 30 من نفس الشهر لتجنب مشاكل انتهاء عقود لاعبي الكرة والمدربين.

خيار استئناف بطولة الكالتشيو في يونيو المقبل هوا القرار المفضل لدى جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ، لأنه سيتجنب حينها أضرارا اقتصادية تفوق المليار يورو ما بين حقوق تليفزيونية ورعاة.

- تجميد الترتيب الحالي للدوري الإيطالي
يدرس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إعتماد ترتيب مسابقة الكالتشيو بوضعها الحالي خاصة بعد إقامة الـ38 جولة بالبطولة، حيث سيتوج في هذه الحالة يوفنتوس واختيار الفرق المتأهلة لبطولتي دوري الأبطال وهم اليوفي ولاتسيو وإنتر ميلان وأتالانتا والدوري الأوروبي وهم روما ونابولي وأيضا الفرق التي ستهبط لدوري الدرجة الثانية وهم بريشيا وسبال وليتشي.

- إلغاء الدوري الايطالي
خيار إلغاء النسخة الحالية من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم أصبح مطروحا أمام اتحاد اللعبة وهوا الحل الذي لا ترغب فرق الكالتشيو فيه خاصةً أنه سيجلب خسائر مالية بأكثر من مليار يورو هذا الموسم مقسمة ما بين حقوق تليفزيونية ورعاة وشبابيك بيع التذاكر.

- تصفيات لتحديد الفرق المتأهلة والهابطة
روج جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مؤخراً عن إمكانية تقليص مدة الكالتشيو، حيث ستضمن مباريات تصفيات التأهل للبطولات الأوروبية والهبوط لدوري القسم الثاني.

الفرق التي ستشارك في هذا النظام ستكون (يوفنتوس ولاتسيو والإنتر وأتالانتا) من أجل تحديد البطل، وهناك اختيار آخر يسعى لتمديد الفرق المشاركة ليتضمن الثماني فرق الأولى في ترتيب جدول الدوري الإيطالي على الأقل.

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