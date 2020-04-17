رغم كورونا.. خطة ترامب لإعادة فتح الاقتصاد في الوايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلى معدل إصابات للحالات المؤكدة لفيروس كورونا المستجد 677،472 شخص بينما حالات الشفاء 56،148 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 34،814 شخص وتحتل الولايات المتحدة، المركز الأول عالميا في نسب الإصابة.





ووضع دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، خطته لإعادة فتح الاقتصاد، تضم ثلاث مراحل لإعادة عجلة الاقتصاد، وكشفت وثيقة للبيت الأبيض، أن بداية المرحلة الأولى في 1 مايو المقبل، ستكون بإعادة فتح البلاد تدريجيا خطوة بخطوة تعتمد على معطيات يمكن التحقق منها.





أضرار بالاقتصاد

وكشف ترامب، في الإحاطة الإعلامية اليومية لخلية مكافحة فيروس كورونا بالبيت الأبيض، أن غلق البلاد لفترة طويلة يلحق أضرار كبيرة بالاقتصاد، ويتم فتح الولايات بشكل فردي.





وأضاف ترامب، أن مستوى الإصابات بات أقل، وأن نسبة الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا قد انخفضت بسبب للإجراءات الاحترازية" انه إذا عاد الفيروس في فصل الخريف ستكون البلاد مستعدة لمكافحة الفيروس بسرعة".





وتتضمن خطة ترامب، فرض قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي، وحماية كبار السن والمعرضين للخطر، قامت الولايات المتحدة بأكبر عدد من اختبارات فحص فيروس كورونا.





شروط التخفيف

وأصدر البيت الأبيض وثيقة لجميع حكام الولايات المتحدة الخمسين بعد ظهر الخميس (بالتوقت المحلي)، شرح فيها البيت الأبيض متى يجب تخفيف المبادئ التوجيهية للتباعد الاجتماعي، وتتضمن الوثيقة توفير معدات الوقاية الشخصية بسرعة وبشكل مستقل في المستشفيات.





ووضعت الوثيقة المعايير منها انخفاض في عدد الحالات المصابة على مدى أسبوعين والعودة إلى ما قبل الأزمة في المستشفيات، ويجب أن يكون لدى الولايات القدرة على إقامة مواقع الفحص والاختبار الآمنة والفعالة بسرعة.





ممارسة النظافة

وتشجع المرحلة الاولى على ممارسات النظافة، مثل غسل اليدين واستخدام كمامات الوجه في الأماكن العامة، وتشجع أرباب العمل على الإبتعاد الاجتماعي وفحص درجات الحرارة والاختبارات في أماكن عملهم.





وتقترح الوثيقة، في المرحلة الأولى، أن تظل المدارس المغلقة، ويمكن أن تعمل الأماكن الكبيرة منها بعض المطاعم، طبقا لبروتوكولات التباعد الاجتماعي الصارمة، ويمكن فتح الصالات الرياضية بعد الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي، لكن تظل الحانات مقفولة.





عودة الحياة الطبيعية

ولن تكون المبادئ التوجيهية، إلزامية، وتستهدف المبادئ تسريع هدف ترامب في إعادة تشغيل اقتصاد المنكمش، وتتخذ القرارات عن كيفيةإدارة وقت الانفتاح، قام العديد من حكام الولايات بتمديد القيود حتى مايو.





ويرغب ترامب في عودة الحياة الطبيعية للأمريكيين المقيمين في المنزل، يريد توفير إطارًا لإعادة فتح الأماكن برغم تحذيرات، بأن قدرات اختبار فيروس كورونا، قال دونالد ترامب، لا نفتح كل شيء مرة واحدة ولكن خطوة واحدة دقيقة في ‏وقت واحد"، يمكن لكل ولاية يمكن أن تضع خطتها لإعادة فتح نفسها.





الأمر للحكام المحليين

وأكد ترامب أن الخطة تسمح لحكام الولايات بتنظيم شئونهم واختيار وقت فتح الولايات،"إذا احتاجوا ‏للبقاء مغلقين، فسوف نسمح لهم بذلك"، استعرض ترامب خطته لكنه أصر على ترك الأمر للحكام الأفراد لاتخاذ القرار ‏في ولاياتهم عندما يبدأون هذه العملية.‏





وأضاف ترامب، أن القرار يحدد يوم 1 مايو لبداية عملية إعادة فتح البلاد بعد بالتشاور مع الدكتور ‏أنتوني فاوتشي وديبورا بيركس، القادة الطبيون في فرقة العمل التعامل مع أزمة ‏كورونا التابعة للإدارة، وصف توقيع الطبيبين في تاريخ 1 مايو بأنه "تفاوض".‏





وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه يعتقد بوجود ما يقرب من 30 ولاية في ‏‏"حالة جيدة للغاية"، كما أن بعض الأماكن تكون قادرة على إعادة فتحها في ‏وقت أقرب من 1 مايو.‏



