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مصير الدوري الإنجليزي بعد توقف «كورونا»

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:36 م
الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي
علي خلاف
أحدث فيروس كورونا المستجد تأخرا كبيراً في عجلة الدوري الانجليزي الممتاز الذي توقف بعد الانتشار الواسع للوباء العالمي في إنجلترا.

الاتحاد الدولي يوصي بإيقاف جميع أنشطة كرة القدم
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم المعروف باسم الفيفا قد أوصي كافة الاتحادات بتأجيل جميع دوريات اللعبة الجماهيرية في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" وخوفا على أفراد المنظومة من الاعبين والجماهير.

ليفربول على رأس متضرري البيرميرليج
ليفربول كان بعد 6 نقاط فقط من حسم لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غياب دام لمدة ثلاثين عاما عن خزائن الريدز وتأجيل المسابقة ضيع حلم التتويج الغائب حيث تصدر رفاق المدرب الألماني يورجن كلوب البطولة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب الملاحقين.

مصير الدوري الإنجليزي بعد اجتماع أندية البيرميرليج
وفي سياق متصل عقد مسؤولو أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، 17 أبريل، اجتماعًا من أجل مُناقشة موعد استئناف الموسم الجاري 2019/2020 من بطولة البيرميرليج.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن الاجتماع الذي عُقد عبر "الفيديو كونفرانس" بين أعضاء الأندية الـ20، ناقش الحلول المختفة حول المواعيد المُحتملة الجديدة وجاءت نتائجه كالتالي:-

- تم تأجيل الدوري الإنجليزي لأجل غير مسمى، ولن يستأنف إلا عندما يكون الوضع آمنًا، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الواسع في إنجلترا ولاسيما إصابة رئيس الوزراء البريطاني بالوباء العالمي.

-وأوضحت الإذاعة البريطانية أن اقتراح ضرورة إنهاء الموسم قبل 30 يونيو القادم، قد تراجعت عنه أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، مُشيرة إلى أنّ القرار أصبح الآن أنّ تكون الأندية ملزمة بإكمال الموسم دون تحديد موعد مُحدد بسبب خطورة فيروس كورونا.

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