محافظ كفر الشيخ يكشف آخر المستجدات بشأن عزل قرية "كفر العجمي"

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توفير التجهيزات الخاصة بعدد من المساعدات العينية المقدمة للأسر تحت الحجر الصحي المنزلي بقرية كفر العجمي التابعة لمركز ومدينة بيلا، وذلك بهدف توفير كافة الاحتياجات لتلك الأسر من السلع الغذائية والمستلزمات الطبية، بمشاركة المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني.





وأكد محافظ كفر الشيخ، في بيان، أنه تم تجهيز المواد الغذائية بتوزيع " شنطة الحماية الطبية "، كذا توفير الخبز اللازم لجميع القرية، وتوزيع بعض الاحتياجات اليومية من الخضروات وغيرها، فضلًا عن رش وتطهير القرية، وتوفير سيارات إسعاف على مدار اليوم تحت الطلب، ورفع المخلفات بالسيارة المكبس، والتخلص منها بإرسالها إلى مدفن مطوبس الصحي.





ويأتي ذلك بالإضافة إلى تشكيل فريق من التضامن الاجتماعي والوحدة المحلية للقرية وعمدة القرية وبعض من الشباب المتطوع من القرية للتواصل مع الأهالي وحل المشاكل، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتوفير كافة سبل الدعم بالقرى تحت الحجر الصحي الكامل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وشدد محافظ كفر الشيخ، على المتابعة المستمرة وذلك للاطمئنان على حالة المخالطين للحالات الإيجابية وطرق مراقبتهم من قبل الفريق الطبي بالقرية، لافتًا أنه تم فرض الحجر الصحي وغلق مداخل القرية ولن يسمح بالدخول لها أو الخروج منها لمدة 14 يومًا، وذلك يأتي في إطار حماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.



