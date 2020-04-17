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محافظ كفر الشيخ يكشف آخر المستجدات بشأن عزل قرية "كفر العجمي"

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:40 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توفير التجهيزات الخاصة بعدد من المساعدات العينية المقدمة للأسر تحت الحجر الصحي المنزلي بقرية كفر العجمي التابعة لمركز ومدينة بيلا، وذلك بهدف توفير كافة الاحتياجات لتلك الأسر من السلع الغذائية والمستلزمات الطبية، بمشاركة المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني.

وأكد محافظ كفر الشيخ، في بيان، أنه تم تجهيز المواد الغذائية بتوزيع " شنطة الحماية الطبية "، كذا توفير الخبز اللازم لجميع القرية، وتوزيع بعض الاحتياجات اليومية من الخضروات وغيرها، فضلًا عن رش وتطهير القرية، وتوفير سيارات إسعاف على مدار اليوم تحت الطلب، ورفع المخلفات بالسيارة المكبس، والتخلص منها بإرسالها إلى مدفن مطوبس الصحي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تشكيل فريق من التضامن الاجتماعي والوحدة المحلية للقرية وعمدة القرية وبعض من الشباب المتطوع من القرية للتواصل مع الأهالي وحل المشاكل، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتوفير كافة سبل الدعم بالقرى تحت الحجر الصحي الكامل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على المتابعة المستمرة وذلك للاطمئنان على حالة المخالطين للحالات الإيجابية وطرق مراقبتهم من قبل الفريق الطبي بالقرية، لافتًا أنه تم فرض الحجر الصحي وغلق مداخل القرية ولن يسمح بالدخول لها أو الخروج منها لمدة 14 يومًا، وذلك يأتي في إطار حماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

جدير بالذكر؛ أن محافظ كفر الشيخ قد أصدر القرار رقم ( 389 ) لسنة 2020، والذي ينص على، عزل قرية كفر العجمي التابعة لمركز ومدينة بيلا، وحدودها، " الحد البحري " أرض زراعية باقي زمام ثم ترعة نشا، " الحد القبلي " أرض زراعية باقي زمام ثم ترعة المعاشات، " الحد الشرقي " أرض زراعية باقي زمام ثم مصرف نشا، " الحد الغربي " أرض زراعية باقي زمام ثم مدخل مدينة بيلا، وذلك لمدة 14 يومًا في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث وضعت القوات الأمنية المتاريس على مداخل ومخارج القرية لمنع دخول أو خروج أحد.
محافظ كفر الشيخ يكشف آخر المستجدات بشأن عزل قرية "كفر العجمي"
محافظ كفر الشيخ يكشف آخر المستجدات بشأن عزل قرية "كفر العجمي"
محافظ كفر الشيخ يكشف آخر المستجدات بشأن عزل قرية "كفر العجمي"
محافظ كفر الشيخ يكشف آخر المستجدات بشأن عزل قرية "كفر العجمي"

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محافظ كفر الشيخ كورونا كفر العجمي عزل قرية بوابة الفجر الفجر

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