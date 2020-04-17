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قرارات جديدة للحكومة في شم النسيم.. تعرف عليها

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:41 م
مصطفى مدبولي - أرشيفية
مصطفى مدبولي - أرشيفية
زينب وهبه

في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ومنها منع التجمعات والتكدسات للمواطنين تحقيقا؛ للصالح العام والخروج بأقل قدر من الخسائر واتخاذ إجراءات خاصة بيوم شم النسيم، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرارات جديدة خاصة بعيد شم النسيم.

 وتستعرض بوابة "الفجر" هذه القرارات، فيما يلي:

اعتبار يوم الاثنين إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة شم النسيم:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اعتبار يوم الاثنين إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

الحبس وغرامة 4 آلاف جنيه عقوبة من يخالف الإجراءات الوقائية بشم النسيم:

ونصت المادة الرابعة من القرارات المتعلقة بيوم شم النسيم معاقبة من يخالف الإجراءات الاحترازية بيوم شم النسيم بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه.

وكان قد قرر أيضًا رئيس مجلس الوزراء تطبيق نفس الإجراءات الخاصة بيومي الجمعة والسبت من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية وأيضا الغلق الكامل لجميع المتنزهات والحدائق العامة والشواطىء لمنع التجمعات إلى جانب إيقاف جميع وسائل النقل العام في يوم شم النسيم وهذا بما يشمل السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام، ووسائل النقل النهري، وإيقاف جميع أتوبيسات الرحلات التي تتنقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطىء منعا للتكدس والكثافات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي في تعليقه على قرارات الحكومة يوم شم النسيم: "نعرف أن هذه القرارات بها نوع من الشدة خاصة في مثل هذا اليوم ونقدر رغبة المواطنين في الاحتفال ولكننا ننظر للصالح العام، ونريد الخروج في هذا اليوم بأقل قدر من الخسائر ".

وكان مدبولي قد طالب المواطنين بالالتزام الحرص الشديد والابتعاد عن أية تجمعات، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، واقتصار الحركة على إطار محدود بالإضافة إلى توجيه وزارة الداخلية والمحافظات بالتحكم في الحركة المرورية وتنظيمها وترتيبها وبتنفيذ وتطبيق نوع من الحسم والتحكم في حركة المواطنين على الشوارع الرئيسية، وحركة المرور، وعلى وجه الخصوص في الشوارع على الكورنيش في المدن والمحافظات الساحلية أو النهرية منعًا للكثافات والتكدس والزحام من المواطنين.

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