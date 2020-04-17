طلاب هندسة جنوب الوادي يصممون بوابة تعقيم الكترونية (صور)

قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، إنه تم متابعة أعمال تصميم وتنفيذ لأول مرة النموذج الأول لبوابة تعقيم الكترونية قام بتصميمها أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية الهندسة.





وأشاد الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، بهذا العمل الابتكاري والذي يعد نجاح لكلية الهندسة في إطار قيام الجامعة بدور من أدوارها الأساسية في خدمة المجتمع.





ويأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة وجامعة جنوب الوادي وتؤكد على خبرة ووعى الجامعة في الابتكار والعطاء والمساهمة في تقديم أفكار ابتكارية جديدة من خلال الخبرات العلمية والفنية المتوفرة بجامعة جنوب الوادي وزيادة الوعي والحس الوطني لدى الطلاب للمشاركة في خدمة الوطن في وقت الأزمات.





وأشار الدكتور جمال تاج عبد الجابر عميد الكلية، أن هذا التصميم لبوابة الكترونية تقوم بتعقيم الشخص الكترونيا بمجرد المرور من خلالها وهي تعد نموذج أولى للبوابة الالكترونية في إطار دور الكلية في خدمة المجتمع ومساهمة في الإجراءات الاحترازية طبقا لتوجيهات الدولة وتحت رعاية الدكتور رئيس الجامعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.





وشهد جولة التفقد الدكتور فرج خضاري وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد علي إسماعيل رئيس قسم الهندسة الكهربائية وعادل الأفيوني أمين عام الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب القائمين على تنفيذ المشروع.





وقد تم تجربة البوابة وتشغيلها وسوف يتم تسليمها للجامعة للاستفادة بها وقد طالب رئيس الجامعة الطلاب والكلية بالاستمرار في العمل لتوفير عدد من البوابات لاستخدامها بالجامعة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



