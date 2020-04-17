"الصحة" توضح فاعلية المسح النشط في اكتشاف إصابات كورونا (فيديو)





سلط المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بشأن مستجدات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، الضوء على دور "المسح النشط" في اكتشاف 50% من حالات الإصابة بفيروس كورونا، التي تم إعلانها اليوم.





وقال العبدالعالي: إن "المسح النشط يعد أداة قوية للتحكم في الأوبئة من خلال الفرق الطبية المتخصصة، التي تخرج إلى مناطق عالية الخطورة أو مناطق تزداد فيها احتمالات الإصابة بالفيروس".





وخرجت الفرق الطبية المتخصصة، وبدأت مرحلة هامة في التقصي والتوسع في الاكتشافات بالوصول إلى المنازل داخل الأحياء السكنية، وسكن العمالة؛ لإجراء الفحوص وأخذ المسحات الطبية بهدف التشخيص المخبري؛ ما أسهم في السيطرة الاستباقية لكسر حلقات الفيروس واكتشاف نصف حالات الإصابة المعلنة بفيروس كورونا المعلنة اليوم، وذلك وفقاًً لما ذكره "متحدث الصحة" .





واستكمل نتوقع نسبة مهمة خلال الأيام المقبلة كنتاج لثمرة المسح النشط ضمن حزمة إجراءات الطب الوقائي، مثمنا دور المحاجر الصحية في منافذ المملكة كإجراء استباقي بدأ يؤتي ثماره.





كما أعلن أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 7142، بعد تسجيل 762 حالة إصابة جديدة مؤكدة خلال 24 ساعة.



