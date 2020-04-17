Advertisements

"الصحة" توضح فاعلية المسح النشط في اكتشاف إصابات كورونا (فيديو)

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:34 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

سلط المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بشأن مستجدات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، الضوء على دور "المسح النشط" في اكتشاف 50% من حالات الإصابة بفيروس كورونا، التي تم إعلانها اليوم.

وقال العبدالعالي: إن "المسح النشط يعد أداة قوية للتحكم في الأوبئة من خلال الفرق الطبية المتخصصة، التي تخرج إلى مناطق عالية الخطورة أو مناطق تزداد فيها احتمالات الإصابة بالفيروس".

وخرجت الفرق الطبية المتخصصة، وبدأت مرحلة هامة في التقصي والتوسع في الاكتشافات بالوصول إلى المنازل داخل الأحياء السكنية، وسكن العمالة؛ لإجراء الفحوص وأخذ المسحات الطبية بهدف التشخيص المخبري؛ ما أسهم في السيطرة الاستباقية لكسر حلقات الفيروس واكتشاف نصف حالات الإصابة المعلنة بفيروس كورونا المعلنة اليوم، وذلك وفقاًً لما ذكره "متحدث الصحة".

واستكمل نتوقع نسبة مهمة خلال الأيام المقبلة كنتاج لثمرة المسح النشط ضمن حزمة إجراءات الطب الوقائي، مثمنا دور المحاجر الصحية في منافذ المملكة كإجراء استباقي بدأ يؤتي ثماره.

كما أعلن أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 7142، بعد تسجيل 762 حالة إصابة جديدة مؤكدة خلال 24 ساعة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي 2,208 مليون إصابة، بينهم ما يقرب من 149 ألف حالة وفاة، وأكثر من 558 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا المملكة الصحة السعودية

أخبار تهمك

"بالبكاء".. فنان مصري يناشد السيسي بالرجوع إلى مصر (فيديو)

منذ ساعتين و 48 دقيقة

فايلر يحسم مصير صالح جمعة بشكل نهائي

منذ 38 دقيقة

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يستعد للتحرك لضم صفقة كارتيرون المنتظرة

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يستغل "كورونا" لتجهيز مفاجأة لـ"فايلر" واللاعبين

منذ ساعة

الصحة: تسجيل 171 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و9 وفيات

منذ ساعة

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ يوم

بعد رفع العزل.. حكاية 14 يوما في حياة أهالي عزبة أبو ربيع بالإسماعيلية

منذ حوالي 6 ساعات

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ أقل من ساعة

سأنتقل إلى الأهلي.. الساحر البرازيلي يصدم الزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الأهلي يحصل على مستحقات صفقة أجايي

منذ حوالي 6 ساعات

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يستقر على بديل حسام عاشور

منذ ساعة و نصف

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

منذ يوم

"الأوقاف" تحسم أمر فتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

متخصص في علم الفيروسات: متوقع أن تخف حدة كورونا في الصيف

يذيب الجلد.. رئيس "القومي للبحوث" السابق يحذر من الكحول

"الصحة": كلما اتسعت دائرة التقصي عن كورونا تزايدت الإصابات

جمعية الكشافة السعودية تساعد الجهات الرسمية في مواجهة كورونا

أمانة جدة تستخدم تقنية المسح الحراري لكشف مصابي "كورونا"

الصحة السعودية تسجل 355 إصابة جديدة بكورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:21 م

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

الصحة: تسجيل 171 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و9 وفيات

06:18 م

"بالبكاء".. فنان مصري يناشد السيسي بالرجوع إلى مصر (فيديو)

04:28 م

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

09:40 ص

سأنتقل إلى الأهلي.. الساحر البرازيلي يصدم الزمالك

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"