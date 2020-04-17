العراق يسجل 48 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا

وأشارت إلى "أنها بدأت تطبيق علاج بلازما النقاهة لمرضى كورونا بعد دراستها مع اللجان الفنية المختصة لمدة أكثر من شهر، وتتم متابعة ومراقبة جميع الحالات بدقة ودراستها علميا".

وأكدت تسجيل حالة وفاة واحدة، مع وصول عدد المتعافين من كورونا إلى 812 حالة.

ويذكر أن سجلت الصحة العراقية، الأربعاء، 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المتسجد ليرتفع الإجمالي إلى 1415 حالة.

وأعلن العراق بأنه يعتزم فرض خطة طوارئ في البلاد لـ3 أشهر قادمة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك على لسان نائب رئيس البرلمان العراقي رئيس خلية الأزمة البرلمانية ضد فيروس كورونا، حسن الكعبي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية.





وقال الكعبي إنه "تم وضع خطة الطوارئ التي يجب أن تتضمن تقليل تجمعات المواطنين في المناطق الشعبية بفرض الأمن وسلطة القانون".





وأضاف "العراق ﺣﺎﻟيا يقع في داﺋﺮة اﻟﺨﻄﺮ، واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة ﻫﺬا اﻟﻮﺑﺎء ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ وﻏﻴﺮ دﻗﻴﻖ".





ولفت النائب العراقي إلى أن بلاده تعاني ﻣﻦ ﻗﻠﺔ أﺟﻬﺰة اﻟﻔﺤﺺ ﻟﻠﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ والمصابين، مشيرا إلى وجود 4 أﺟﻬﺰة فقط "وﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن المقدر بـ40 ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ".





ولم يعط الكعبي مزيدا من التفاصيل حول الخطة.





وسجل العراق حتى الآن 1378 إصابة بفيروس كورونا المستجد و78 حالة وفاة، بينما تعافى 717 شخصا.