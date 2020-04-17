Advertisements

العراق يسجل 48 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 48 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا.

ويذكر أن سجلت الصحة العراقية، الأربعاء، 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المتسجد ليرتفع الإجمالي إلى 1415 حالة.

وأكدت تسجيل حالة وفاة واحدة، مع وصول عدد المتعافين من كورونا إلى 812 حالة.

وأشارت إلى "أنها بدأت تطبيق علاج بلازما النقاهة لمرضى كورونا بعد دراستها مع اللجان الفنية المختصة لمدة أكثر من شهر، وتتم متابعة ومراقبة جميع الحالات بدقة ودراستها علميا".

وأعلن العراق بأنه يعتزم فرض خطة طوارئ في البلاد لـ3 أشهر قادمة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك على لسان نائب رئيس البرلمان العراقي رئيس خلية الأزمة البرلمانية ضد فيروس كورونا، حسن الكعبي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية.

وقال الكعبي إنه "تم وضع خطة الطوارئ التي يجب أن تتضمن تقليل تجمعات المواطنين في المناطق الشعبية بفرض الأمن وسلطة القانون".

وأضاف "العراق ﺣﺎﻟيا يقع في داﺋﺮة اﻟﺨﻄﺮ، واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة ﻫﺬا اﻟﻮﺑﺎء ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ وﻏﻴﺮ دﻗﻴﻖ".

ولفت النائب العراقي إلى أن بلاده تعاني ﻣﻦ ﻗﻠﺔ أﺟﻬﺰة اﻟﻔﺤﺺ ﻟﻠﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ والمصابين، مشيرا إلى وجود 4 أﺟﻬﺰة فقط "وﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن المقدر بـ40 ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ".

ولم يعط الكعبي مزيدا من التفاصيل حول الخطة. 

 وسجل العراق حتى الآن 1378 إصابة بفيروس كورونا المستجد و78 حالة وفاة، بينما تعافى 717 شخصا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة بفيروس كورونا حتى الآن انتشار الفيروس العراق اجمالي إصابات

أخبار تهمك

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ أقل من ساعة

الزمالك يستعد للتحرك لضم صفقة كارتيرون المنتظرة

منذ ساعة و 17 دقيقة

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

منذ يوم

"بالبكاء".. فنان مصري يناشد السيسي بالرجوع إلى مصر (فيديو)

منذ ساعتين و 50 دقيقة

بعد رفع العزل.. حكاية 14 يوما في حياة أهالي عزبة أبو ربيع بالإسماعيلية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحصل على مستحقات صفقة أجايي

منذ حوالي 6 ساعات

سأنتقل إلى الأهلي.. الساحر البرازيلي يصدم الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

فايلر يستقر على بديل حسام عاشور

منذ ساعة و نصف

الصحة: تسجيل 171 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و9 وفيات

منذ ساعة

الأهلي يستغل "كورونا" لتجهيز مفاجأة لـ"فايلر" واللاعبين

منذ ساعة

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يحسم مصير صالح جمعة بشكل نهائي

منذ 40 دقيقة

"الأوقاف" تحسم أمر فتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة العراقية تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الصحة العراقية تعلن عن 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

العراق يسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

العراق تعلن تسجيل 3 حالات إصابة بـ كورونا في النجف وديالى

الصحة العراقية تعلن تسجيل أول حالة وفاة بـ كورونا في بغداد

الصحة العراقية تعلن تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:21 م

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

الصحة: تسجيل 171 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و9 وفيات

06:18 م

"بالبكاء".. فنان مصري يناشد السيسي بالرجوع إلى مصر (فيديو)

04:28 م

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

09:40 ص

سأنتقل إلى الأهلي.. الساحر البرازيلي يصدم الزمالك

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"