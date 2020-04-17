عاجل.. إصابة موظف بمكتب بريد شرم الشيخ بفيروس كورونا

كشف مصدر مسئول بالهيئة القومية للبريد منذ قليل عن إصابة أحد الموظفين العاملين بمكتب بريد شرم الشيخ بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩).

وأوضح المصدر لـ "الفجر"، أنه تم دخول الموظف للحجر الصحي بعد أن ثبتت إيجابية تحاليله، كما تم تطبيق الإجراءات الاحترازية على كافة الزملاء المخالطين له في العمل، وإبلاغ الجهات المختصة بحصر العاملين وأسرهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف، أنه تم اغلاق مكتب البريد وسيتم اتخاذ اللازم نحو تطهيره وتعقيمه قبل عودته للعمل مرة أخرى.





وزارة الصحة تسجيل 171 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا:





ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا

وأضاف أنه تم تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

البريد ينتهي من صرف منحة الـ 500 جنيه:

وكانت الهيئة القومية للبريد أنتهت أمس الخميس من المرحلة الأولي لـصرف المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة ، بعدما استمر صرفها على مدار الأربع أيام الماضية.

وأكدت الهيئة أنها قامت بتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا أثناء عمليات صرف المنحة البالغ قيمتها نحو 500 جنيه للقرد من خلال فروعها المنتشرة على مستوي الجمهورية.