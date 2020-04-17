ترامب: حصيلة فيروس كورونا في الصين أكبر بكثير مما أعلن

ويذكر أن قال ترامب، الخميس، إن قادة العالم لم يتم تحذيرهم بشكل كاف من شدة خطورة فيروس كورونا، قائلا إنه "غاضب" لأنه وزملائه من قادة مجموعة السبع لم يكونوا على علم مُبكر بذلك.





وعلى هامش الإحاطة الإعلامية اليومية لخلية مكافحة فيروس كورونا من البيت الأبيض، قال ترامب: "كنت غاضبًا، لأنه كان يجب أن يقال لنا. كان ينبغي أن يقال لنا في وقت مبكر. كان ينبغي أن يقال لنا قبل ذلك بكثير. عرف الناس أنه كان يحدث ولم يرغب الناس في التحدث عنه. لا أعرف السبب، لكننا سنصل إلى جذور" ذلك.





وأضاف ترامب دون ذكر الصين بالاسم، حيث مكان الحالات الأولى لفيروس كورونا، "أنا لا أقول أي شيء. أنا أقول أنه كان على الناس أن يخبرونا عن هذا. كان عليهم أن يخبروا بقية العالم أيضًا".





وفي حديثه خلال اجتماع في وقت سابق الخميس مع قادة مجموعة السبع الآخرين، قال ترامب، "لقد دمرهم جميعهم ودولهم بسبب ذلك. لقد دمر هذا اقتصاداتهم".