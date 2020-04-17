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ترامب: حصيلة فيروس كورونا في الصين أكبر بكثير مما أعلن
الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:40 م
الفجر
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، أن حصيلة فيروس كورونا في الصين أكبر بكثير مما أعلن.
ويذكر أن قال ترامب، الخميس، إن قادة العالم لم يتم تحذيرهم بشكل كاف من شدة خطورة فيروس كورونا، قائلا إنه "غاضب" لأنه وزملائه من قادة مجموعة السبع لم يكونوا على علم مُبكر بذلك.
وعلى هامش الإحاطة الإعلامية اليومية لخلية مكافحة فيروس كورونا من البيت الأبيض، قال ترامب: "كنت غاضبًا، لأنه كان يجب أن يقال لنا. كان ينبغي أن يقال لنا في وقت مبكر. كان ينبغي أن يقال لنا قبل ذلك بكثير. عرف الناس أنه كان يحدث ولم يرغب الناس في التحدث عنه. لا أعرف السبب، لكننا سنصل إلى جذور" ذلك.
وأضاف ترامب دون ذكر الصين بالاسم، حيث مكان الحالات الأولى لفيروس كورونا، "أنا لا أقول أي شيء. أنا أقول أنه كان على الناس أن يخبرونا عن هذا. كان عليهم أن يخبروا بقية العالم أيضًا".
وفي حديثه خلال اجتماع في وقت سابق الخميس مع قادة مجموعة السبع الآخرين، قال ترامب، "لقد دمرهم جميعهم ودولهم بسبب ذلك. لقد دمر هذا اقتصاداتهم".
وسبق أن وجه ترامب اتهامات إلى الصين وقال إن معلوماتها بشأن انتشار الفيروس "مضللة"، مضيفا أنه كان بالامكان درء الوباء لو صدقت منظمة الصحة في التعامل مع تقاريرها.
كما حمل ترامب في مؤتمر صحفي، منظمة الصحة العالمية جزءا مما فعلته الصين، حيث قال إن هذه المنظمة أخذت على محمل الجد ما قالته سلطات بكين بشأن تفشي الفيروس، وتبنت أقوالهم، ودافعت عن إجراءات الحكومة الصينية مشيدة بشفافية بكين، "وأنا لا أعتقد بذلك".
وهاجم ترامب الأسبوع الماضي الصحة العالمية، ورد عليه مدير المنظمة وقتها، داعيا قادة العالم لعدم تسييس تفشي المرض "إذا كانوا لا يريدون المزيد من حقائب الجثث".
وقال المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس في خطاب ناري "في نهاية المطاف، ينتمي الناس إلى جميع الأحزاب السياسية. يجب أن ينصب تركيز جميع الأحزاب السياسية على إنقاذ شعبها، من فضلك لا تسيس هذا الفيروس".
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