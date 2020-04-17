Advertisements

ترامب: حصيلة فيروس كورونا في الصين أكبر بكثير مما أعلن

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:40 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
الفجر
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، أن حصيلة فيروس كورونا في الصين أكبر بكثير مما أعلن.

ويذكر أن قال ترامب، الخميس، إن قادة العالم لم يتم تحذيرهم بشكل كاف من شدة خطورة فيروس كورونا، قائلا إنه "غاضب" لأنه وزملائه من قادة مجموعة السبع لم يكونوا على علم مُبكر بذلك.

وعلى هامش الإحاطة الإعلامية اليومية لخلية مكافحة فيروس كورونا من البيت الأبيض، قال ترامب: "كنت غاضبًا، لأنه كان يجب أن يقال لنا. كان ينبغي أن يقال لنا في وقت مبكر. كان ينبغي أن يقال لنا قبل ذلك بكثير. عرف الناس أنه كان يحدث ولم يرغب الناس في التحدث عنه. لا أعرف السبب، لكننا سنصل إلى جذور" ذلك.

وأضاف ترامب دون ذكر الصين بالاسم، حيث مكان الحالات الأولى لفيروس كورونا، "أنا لا أقول أي شيء. أنا أقول أنه كان على الناس أن يخبرونا عن هذا. كان عليهم أن يخبروا بقية العالم أيضًا".

وفي حديثه خلال اجتماع في وقت سابق الخميس مع قادة مجموعة السبع الآخرين، قال ترامب، "لقد دمرهم جميعهم ودولهم بسبب ذلك. لقد دمر هذا اقتصاداتهم".


وسبق أن وجه ترامب اتهامات إلى الصين وقال إن معلوماتها بشأن انتشار الفيروس "مضللة"، مضيفا أنه كان بالامكان درء الوباء لو صدقت منظمة الصحة في التعامل مع تقاريرها.

كما حمل ترامب في مؤتمر صحفي، منظمة الصحة العالمية جزءا مما فعلته الصين، حيث قال إن هذه المنظمة أخذت على محمل الجد ما قالته سلطات بكين بشأن تفشي الفيروس، وتبنت أقوالهم، ودافعت عن إجراءات الحكومة الصينية مشيدة بشفافية بكين، "وأنا لا أعتقد بذلك".

وهاجم ترامب الأسبوع الماضي الصحة العالمية، ورد عليه مدير المنظمة وقتها، داعيا قادة العالم لعدم تسييس تفشي المرض "إذا كانوا لا يريدون المزيد من حقائب الجثث".

وقال المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس في خطاب ناري "في نهاية المطاف، ينتمي الناس إلى جميع الأحزاب السياسية. يجب أن ينصب تركيز جميع الأحزاب السياسية على إنقاذ شعبها، من فضلك لا تسيس هذا الفيروس".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مكافحة الفيروس دونالد ترامب حصيلة انتشار الفيروس المعلن الصين أكثر

أخبار تهمك

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ أقل من ساعة

سأنتقل إلى الأهلي.. الساحر البرازيلي يصدم الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

"الأوقاف" تحسم أمر فتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يحسم مصير صالح جمعة بشكل نهائي

منذ 35 دقيقة

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ يوم

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

منذ يوم

الصحة: تسجيل 171 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و9 وفيات

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحصل على مستحقات صفقة أجايي

منذ حوالي 6 ساعات

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

منذ حوالي 11 ساعة

"بالبكاء".. فنان مصري يناشد السيسي بالرجوع إلى مصر (فيديو)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الزمالك يستعد للتحرك لضم صفقة كارتيرون المنتظرة

منذ ساعة و 12 دقيقة

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يستقر على بديل حسام عاشور

منذ ساعة و نصف

الأهلي يستغل "كورونا" لتجهيز مفاجأة لـ"فايلر" واللاعبين

منذ ساعة

بعد رفع العزل.. حكاية 14 يوما في حياة أهالي عزبة أبو ربيع بالإسماعيلية

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. ترامب يتوقع موعد التخلص من فيروس "كورونا"

قنصل الصين بالإسكندرية: مصابو كورونا خارج بكين أقل من ١٪

تايوان: يجب الاستمرار في إظهار حسن النية للصين

ترامب يوقع قانونا يخصص 8.3 مليار دولار لمواجهة كورونا

توقعات بخسارة الاقتصاد العالمي 347 مليار دولار بسبب كورونا

باحث فيروسات يشيد بالصين في مكافحة "كورونا" (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:21 م

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

الصحة: تسجيل 171 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و9 وفيات

06:18 م

"بالبكاء".. فنان مصري يناشد السيسي بالرجوع إلى مصر (فيديو)

04:28 م

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

09:40 ص

سأنتقل إلى الأهلي.. الساحر البرازيلي يصدم الزمالك

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"