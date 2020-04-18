هل تناول المشروبات الكحولية يحمي من كورونا؟.. "الصحة العالمية" تجيب

انطلقت منذ فترة شائعة أن تناول المشروبات الكحولية عالية التركيز تقتل فيروس كورونا، واتضح أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق من الناحية العلمية، فلا يمكن للمشروبات الكحولية قتل فيروس كورونا لأن العدوى بفيروس كورونا تتسرب إلى الجسم من خلال المسالك التنفسية، في حين تناول المشروبات الكحولية يتم عبر قنوات الجهاز الهضمي، وبعد استقرار الكحول في البطن يتم امتصاصه في الدم ثم يتحلل من خلال الأيض، ولا يحتك إطلاقًا بفيروس كورونا.





وأكدت منظمة الصحة العالمية أن تناول المنتجات الكحولية لن يحمي من مرض فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وغردت المنظمة بتدوينة من خلال حسابها على موقع التدوينات الصغيرة تويتر قائلة: "لا تتناول في أي حال من الأحوال أي نوع من المنتجات الكحولية على سبيل الوقاية من مرض كوفيد - 19 أو لعلاجه محذرة من أن تناول الكحول لن يحميك من مرض كوفيد - 19 ".





وتستعرض " الفجر " نصائح منظمة الصحة العالمية في السطور التالية: