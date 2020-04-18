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هل تناول المشروبات الكحولية يحمي من كورونا؟.. "الصحة العالمية" تجيب
السبت 18/أبريل/2020 - 05:28 ص
زينب وهبه
انطلقت منذ فترة شائعة أن تناول المشروبات الكحولية عالية التركيز تقتل فيروس كورونا، واتضح أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق من الناحية العلمية، فلا يمكن للمشروبات الكحولية قتل فيروس كورونا لأن العدوى بفيروس كورونا تتسرب إلى الجسم من خلال المسالك التنفسية، في حين تناول المشروبات الكحولية يتم عبر قنوات الجهاز الهضمي، وبعد استقرار الكحول في البطن يتم امتصاصه في الدم ثم يتحلل من خلال الأيض، ولا يحتك إطلاقًا بفيروس كورونا.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن تناول المنتجات الكحولية لن يحمي من مرض فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وغردت المنظمة بتدوينة من خلال حسابها على موقع التدوينات الصغيرة تويتر قائلة: "لا تتناول في أي حال من الأحوال أي نوع من المنتجات الكحولية على سبيل الوقاية من مرض كوفيد - 19 أو لعلاجه محذرة من أن تناول الكحول لن يحميك من مرض كوفيد - 19 ".
وتستعرض "الفجر" نصائح منظمة الصحة العالمية في السطور التالية:
1- لا تتخذ المشروبات الكحولية وسيلة للتغلب على الضغوط والانفعالات لأن العزلة وشرب المسكرات قد يزيدان أيضًا من خطر الإقدام على الانتحار ويرجى الاتصال بخط النجدة الصحية إذا كانت تراودك أفكار انتحارية.
2- امتنع عن المشروبات الكحولية تمامًا كي لا تُضعف جهازك المناعي وتضر بصحتك، وكي لا تُعرض صحة غيرك للخطر.
4- لا تخلط الكحول بالأدوية مُطلقا ولا حتى بالعلاجات العُشبية أو الأدوية التي تُباع دون وصفة طبية، فقد يحد ذلك من فعالية الأدوية أو ربما يزيد فعاليتها إلى مستوى يجعلها سامة وخطيرة.
5- أحرص على ألا تكون المشروبات الكحولية في متناول الأطفال والشباب ولا تتناولها في حضورهم كن قدوة.
6- اطلب المساعدة إذا كنت أنت أو شخص قريب منك لا تستطيعان التحكم في كمية المشروبات الكحولية التي تتناولها.
7- امتنع عن المشروبات الكحولية لأنها توعز إلى الناس بالتدخين والعكس بالعكس، ويتسبب التدخين في تفاقم مرض كوفيد - 19 وزيادة مضاعفاته.
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