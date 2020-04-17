Advertisements

مسئول بـ"الصحة العالمية" يصدم العالم بتصريح علاج كورونا (فيديو)

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:58 م
هدى عبدالرازق
قال الدكتور علاء حشيش، مسئول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك أدوية وعقاقير قديمة نحاول استخدامها ضد كورونا، وثبت أنها تقلل من نشاط الفيروس ولكن ليست فعالة.

وأشار "حشيش"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إن مصر مشتركة مع نحو 90 دولة أخرى في إنتاج دواء ضد فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يوجد أي دواء وقائي يمكن تناوله لمنع الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في ٦ مستشفيات للعزل وهي "أبو تيج، تمي الأمديد، إسنا، الصداقة، كفر الزيات ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان" وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

وخلال الاجتماع توجهت الأطقم الطبية بتلك المستشفيات بالشكر للوزارة لتلبية كافة احتياجاتهم، كما أعربوا عن سعادتهم بوصول مندوب الخدمة الفندقية والذي كانت قد وجهت الوزيرة بتواجده بشكل دائم ومستمر داخل مستشفيات العزل، حيث يتولى خدمات الإشراف الداخلي في أقسام المستشفيات والتغذية الصحية وتحسين جودة الوجبات المقدمة، بالإضافة إلى الإشراف على النظافة في سكن الأطباء والتمريض.

وفي سياق متصل توجهت الوزيرة بالشكر لجمهورية الصين الشعبية حكومة وشعبا على الهدية التي أرسلتها تضامنًا مع الشعب المصري فجر اليوم، وهي شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية وكواشف لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة عمق وترابط العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19)، كما أشادت بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين لحماية شعبها وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، والتي ساهمت بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مكافحة الفيروس مكافحة العدوي مستشفى زايد آل نهيان كوفيد - 19 فيروس كورونا علاج كورونا تواصل الصحه تمي الامديد بوابة الفجر انتشار الفيروس الفجر الأطقم الطبية

أخبار تهمك

"بالبكاء".. فنان مصري يناشد السيسي بالرجوع إلى مصر (فيديو)

منذ ساعتين و 47 دقيقة

"الأوقاف" تحسم أمر فتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحصل على مستحقات صفقة أجايي

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يستقر على بديل حسام عاشور

منذ ساعة و نصف

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يحسم مصير صالح جمعة بشكل نهائي

منذ 37 دقيقة

بعد رفع العزل.. حكاية 14 يوما في حياة أهالي عزبة أبو ربيع بالإسماعيلية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ أقل من ساعة

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

منذ يوم

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

منذ حوالي 11 ساعة

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يستغل "كورونا" لتجهيز مفاجأة لـ"فايلر" واللاعبين

منذ ساعة

الصحة: تسجيل 171 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و9 وفيات

منذ أقل من ساعة

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ يوم

سأنتقل إلى الأهلي.. الساحر البرازيلي يصدم الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الزمالك يستعد للتحرك لضم صفقة كارتيرون المنتظرة

منذ ساعة و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 160 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و14 وفاة

توجيه عاجل من وزارة الصحة إلى الفرق الطبية بمستشفيات العزل

الصحة: مواجهة فيروس كورونا ليست مسؤولية الدولة بمفردها (فيديو)

خالد أبوبكر ينفعل على الهواء: الدائرة تضيق.. أرجوكم محدش ينزل من البيت (فيديو)

بعد بيان الصحة حول إصابات كورونا.. تامر أمين: استهانة المصريين حاجة ترعب (فيديو)

الصحة العالمية: لا يوجد علاج موثوق به للكورونا.. و"لا ننتظر دواء قريب" (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:21 م

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

الصحة: تسجيل 171 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و9 وفيات

06:18 م

"بالبكاء".. فنان مصري يناشد السيسي بالرجوع إلى مصر (فيديو)

04:28 م

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

09:40 ص

سأنتقل إلى الأهلي.. الساحر البرازيلي يصدم الزمالك

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"