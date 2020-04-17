"مجلس الأمن" يرحب بمبادرة التحالف لوقف إطلاق النار في اليمن





أشاد أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بإعلان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، لقرار وقف إطلاق نار من جانب واحد، دعماً لعملية السلام الأممية، ودعوا متمردين جماعة الحوثيين الإرهابية الإنقلابية إلى تقديم التزامات مماثلة دون أي تأخير، والتوقف عن إطلاق النار، مشيدين باستجابة الحكومة اليمنية للهدنة.





وأصدر مجلس الأمن، بيانا بعد توافق الأعضاء، أعرب فيه عن تأييد الأعضاء لنداء الأمين العام في 25 مارس الماضي، بدعوة الأطراف اليمنية بوقف الأعمال القتالية على الفور، والتركيز على التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض، وبذل كل جهد ممكن لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





كما شدد البيان على الأهمية الحيوية للتدابير الإنسانية والاقتصادية والوصول إلى المحتاجين والتخفيف من معاناة الشعب اليمني، والتي تعتبر ذات أهمية خاصة في ضوء جائحة فيروس كورونا.



