Advertisements

"مجلس الأمن" يرحب بمبادرة التحالف لوقف إطلاق النار في اليمن

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:52 م
مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
وكالات

أشاد أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بإعلان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، لقرار وقف إطلاق نار من جانب واحد، دعماً لعملية السلام الأممية، ودعوا متمردين جماعة الحوثيين الإرهابية الإنقلابية إلى تقديم التزامات مماثلة دون أي تأخير، والتوقف عن إطلاق النار، مشيدين باستجابة الحكومة اليمنية للهدنة.

وأصدر مجلس الأمن، بيانا بعد توافق الأعضاء، أعرب فيه عن تأييد الأعضاء لنداء الأمين العام في 25 مارس الماضي، بدعوة الأطراف اليمنية بوقف الأعمال القتالية على الفور، والتركيز على التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض، وبذل كل جهد ممكن لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

كما شدد البيان على الأهمية الحيوية للتدابير الإنسانية والاقتصادية والوصول إلى المحتاجين والتخفيف من معاناة الشعب اليمني، والتي تعتبر ذات أهمية خاصة في ضوء جائحة فيروس كورونا. 

وكان التحالف العربي، قد أعلن يوم الأربعاء الموافق 8 أبريل الجاري، وقف شامل لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 9 أبريل الجاري.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي: إن الهدف من الهدنة تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث، لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين.  

وأضاف المالكي: أن القرار جاء بعد دعوة مارتن جريفيث، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي. 

وأكد على أن القرار يؤكد رغبة التحالف العربي بقيادة السعودية في تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح جهد المبعوث الأممي لليمن والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنع انتشار الوباء. 

وأشار إلى أن التحالف العربي يريد تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الأممي، لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن. 

وذكر أن "التحالف يهدف من وقف إطلاق النار إلى إيجاد خطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن".

ومن جانبها، رفضت مليشيا الحوثي، الالتزام بقرار وقف إطلاق النار الذي دعت له الأمم المتحدة، رغم إعلان التحالف العربي والحكومة اليمنية الشرعية الالتزام بالهدنة التي دخلت حيز التنفيذ منتصف نهار الخميس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وقف إطلاق النار مجلس الأمن اليمن التحالف

أخبار تهمك

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يحصل على مستحقات صفقة أجايي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ أقل من ساعة

"الأوقاف" تحسم أمر فتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

منذ يوم

الزمالك يستعد للتحرك لضم صفقة كارتيرون المنتظرة

منذ ساعة و 17 دقيقة

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يستغل "كورونا" لتجهيز مفاجأة لـ"فايلر" واللاعبين

منذ ساعة

فايلر يستقر على بديل حسام عاشور

منذ ساعة و نصف

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

منذ حوالي 10 ساعات

"بالبكاء".. فنان مصري يناشد السيسي بالرجوع إلى مصر (فيديو)

منذ ساعتين و 50 دقيقة

سأنتقل إلى الأهلي.. الساحر البرازيلي يصدم الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بعد رفع العزل.. حكاية 14 يوما في حياة أهالي عزبة أبو ربيع بالإسماعيلية

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يحسم مصير صالح جمعة بشكل نهائي

منذ 40 دقيقة

الصحة: تسجيل 171 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و9 وفيات

منذ ساعة

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

"المالكي" يعلن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد

الأمم المتحدة ترحب بقرار التحالف العربي حول وقف إطلاق النار في اليمن

أمريكا تدعو الحوثيين للإستجابة لهدنة التحالف العربي في اليمن

دخول وقف إطلاق النار في أنحاء اليمن "حيز التنفيذ"

المملكة المتحدة تدعم مبادرة وقف إطلاق النار في اليمن

التحالف: 241 خرقًًا حوثيًا لوقف إطلاق النار خلال 48 ساعة الماضية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:21 م

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

الصحة: تسجيل 171 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و9 وفيات

06:18 م

"بالبكاء".. فنان مصري يناشد السيسي بالرجوع إلى مصر (فيديو)

04:28 م

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

09:40 ص

سأنتقل إلى الأهلي.. الساحر البرازيلي يصدم الزمالك

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"