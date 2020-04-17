حقيقة استلام الأهلي 25 ألف دولار من الصفاقسي التونسي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت حول استلام النادي الأهلي مبلغ 25 ألف دولار من نادي الصفاقسي التونسي نظير المبلغ المالي المحول بالخطأ من النادي الأحمر إلى نظيره التونسي.





المصدر قال في تصريحات خاصة إن النادي تسلم المبلغ بالفعل وسيتم مراجعته غدا السبت مع عماد حلمي المدير المالي بالنادي الأحمر.





وتابع المصدر بأن النادي الأهلي قام بتقسيط المبلغ مع نظيره التونسي ووافق على طلبه بجدولته بسبب الأزمة المالية الكبيرة التي يعاني منها.



