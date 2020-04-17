تقارير.. نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد مقابل 40 مليون يورو

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل عن صفوف الملكي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت صحيفة مترو البريطانية أن خيمس رودريجيز عاد إلى صفوف ريال مدريد في الصيف الماضي بعد أن قضى موسمين على سبيل الإعارة في صفوف بايرن ميونخ الألماني لكن النجم الكولومبي لم يشارك بشكل أساسي مع الفريق البافاري بسبب الإصابات واختيارات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن خورخي مينديز وكيل أعمال جيمس رودريجيز تواصل مع مسئولي م انشستر يونايتد من أجل مناقشة إمكانية انضمام النجم الكولومبي إلى صفوف الشياطين الحمر.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع رودريجيز البالغ من العمر 28 عامًا على رأسها إيفرتون الإنجليزي ونابولي ويوفنتوس الإيطاليين في حين حدد ريال مدريد الإسباني مبلغ 40 مليون يورو من أجل التخلي عن خدماته.



