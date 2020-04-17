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المكتبة الرقمية لوزارة التربية والتعليم study.ekb.eg

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:58 م
المكتبة الرقمية لوزارة التربية والتعليم study.ekb.eg
المكتبة الرقمية لوزارة التربية والتعليم study.ekb.eg
المكتبة الرقمية لوزارة التربية والتعليم study.ekb.eg.. بدأت وزارة التربية والتعليم تلقي الأبحاث العلمية من الطلاب بمراحل التعليم المختلفة، والتي تضمن لهم الانتقال للعام التالي من الدراسة عقب إلغاء الامتحانات بشكلها التقليدي هذا العام، تجنبًا للزحام للحد من انتشار فيروس "كورونا".

المكتبة الرقمية لوزارة التربية والتعليم study.ekb.eg

وواتخذت الوزارة قرارا بتبديل الامتحانات بشكلها التقليدي، تزامنًات مع إجراءات الحكومة المصرية للحد من انتشار "كورونا"، بمشروع بحثي يكتبه الطالب ويقوم باختياره من موضوعات المكتبة الرقمية لوزارة التربية والتعليم study.ekb.eg أو من المادة العلمية التي درسها بالكتاب المدرسي، حتى نصف مارس عندما تم تعليق الدراسة.

فائدة المكتبة الرقمية لوزارة التربية والتعليم study.ekb.eg

ووفرت الوزارة المكتبة الرقمية لوزارة التربية والتعليم study.ekb.eg للطالب كمكتبة رقمية ضخمة تضم الكثير من الموضوعات والمعلومات التي تتيح للطالب التحرك خلالها بكل سهولة ويسر وانتقاء الموضوعات التي يريد، من خلال كتابة الكلمات البحثية المناسبة "المفتاحية"، بالداخل.

محتوى المكتبة الرقمية لوزارة التربية والتعليم study.ekb.eg

وتشمل المكتبة الرقمية لوزارة التربية والتعليم study.ekb.eg العديد من المناهج والئروحات والمواد المصورة، وكذلك الموضوعات التي ترتبط بكافة السنوات الدراسية والمراحل المختلفة سواء كانت إعدادية أو ابتدائية، لحماية الطلاب والمجتمع من الفريوس.

كيفية الدخول عبر المكتبة الرقمية لوزارة التربية والتعليم study.ekb.eg

وينتقي الطالب صاحي الشأن موضوعه المعين الذي يحب أن يكتب فيه البحث الخاص به ويقوم بكتابة الكلمات البحثية "المفتاحية" المناسبة داخل المكتبة الرقمية لوزارة التربية والتعليم study.ekb.eg أو البحث في كتب المدرسة أو المراجع كافة لتقديم بحث يدل على علم الطالب ودرايته، ما يؤهله للعام التالي، والذي وعد وزير التربية والتعليم بأنه لن يرسب أحد.

اختيار المشروع البحثي عبر المكتبة الرقمية لوزارة التربية والتعليم study.ekb.eg

وتحافظ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور طارق شوقي إلى حماية أمن وسلامة كافة الطلاب من خلال منع الامتحانات واستبدالها بمشروع بحثي مطلقًا عدة منصات إلكترونية مثل أدمودو التي سيقوم الطالب بتقديم البحث عليها ومنصة المكتبة الرقمية لوزارة التربية والتعليم study.ekb.eg التي ينتقي خلالها الطالب موضوعاته المختلفة، لعمل البحث وتقديمه بشكل مميز.
 
كيفية الدخول إلى المكتبة الرقمية لوزارة التربية والتعليم study.ekb.eg وانتقاء الموضوعات المناسبة:

- البحث عن المكتبة الرقمية لوزارة التربية والتعليم study.ekb.eg .

- الدخول إلى المكتبة الرقمية لوزارة التربية والتعليم study.ekb.eg بالضغط "هنا" مباشرة.

- من يمين المكتبة الرقمية لوزارة التربية والتعليم study.ekb.eg نختار "ذاكر الآن".

- انتقاء الكلمات المناسبة داخل المكتبة الرقمية لوزارة التربية والتعليم study.ekb.eg.

- اختيار موضوع البحث من المكتبة الرقمية لوزارة التربية والتعليم study.ekb.eg.

وتستقبل وزارة التربية والتعليم في استقبال مشاريع البحث من قبل الطلاب عبر منصة أدمودو المسئولة عن تلقي الأبحاث أو من خلال التسليم باليد في المدرسة التابع لها كل طالب، بعد انتقاء الموضوع المناسب والبحث عبر المكتبة الرقمية لوزارة التربية والتعليم study.ekb.eg بشكل صحيح، ينم على دراية الطالب وقدراته البحثية وقابليته للتطور.

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الكلمات المفتاحية

منصة أدمودو انتشار الفيروس الكتبة الرقمية الدخول إلى المكتبة الرقمية

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