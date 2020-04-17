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بعد عقد قرانهما أبو هشيمة وياسمين صبري يتصدران تريند "تويتر"

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:16 م
ابو هشيمة وياسمين صبري
ابو هشيمة وياسمين صبري
مصطفى فكيه
تصدرت الفنانة ياسمين صبري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة تريند مواقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" عقب إعلان عقد القران بينهم منذ ساعات، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الحفل.

وفي أجواء ملائتها البهجة والسعادة احتفل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بعقد قرانه من الفنانة ياسمين صبري، وسط حضور المقربين من الاسرتين، مراعاة للظروف الحالية وتدابير الوقاية الصحية الداعية إلى ترشيد التجمعات.

وتم عقد القرآن بصورة بسيطة وغير متكلفة دون دعوة لـ أصدقائهم من الوسط الفني ورجال الأعمال، خاصة أن العروسين من الأسماء البارزة فى المجالين وكان البعض يتوقع أن يُعقد قرانهما في حفل كبير وأجواء صاخبة.
ووجه أبو هشيمة وياسمين لـ جمهورهم كلمة شكر قائلين: "تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية"، وأضافا: "وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذى أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".

وأكمل كلامهما: "إذ نشارككم فرحتنا الشخصية، ونتطلع إلى دعواتكم وأمنياتكم الطيبة، فإننا نتمنى للجميع فى مصر والعالم السلامة والفرحة والحياة الهانئة المطمئنة"، مختتمين بالقول: "نشكر أهلنا وأصدقاءنا الذين كانوا إلى جانبنا، والذين تفهموا الظروف التى اضطرتنا إلى اختصار الاحتفال حرصا على سلامة الجميع، ونتطلع لأن نحتفل مع الجميع مرة ثانية بعدما تنتهى الأزمة ويكتب الله العافية لبلدنا والعالم".

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