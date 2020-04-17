قرار جديد من الاتحاد الإيطالي بشأن المسابقات المحلية

اتخذ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرارا مفاجئا بشأن انتشار فيروس كورونا والمسابقات المحلية في البلاد.





وقرر الاتحاد الايطالي لكرة القدم إلغاء جميع مسابقات الشباب التي كانت مؤجلة منذ أوائل شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقابل ممثلو بطولات الشباب في ايطاليا قرار إلغاء البطولات بالاستحسان لحماية لاعبي كرة القدم وموظفي الأندية والحكام المقرر مشاركتهم في المسابقات الملغية والتي يبلغ عددها 15 مسابقة في كافة الفئات العمرية للشباب والشابات والناشئين والناشئات.





أما بالنسبة لدوريات المحترفين فما زال الاتحاد يبحث عن مخرج لاستئناف البطولات، وهناك العديد من المقترحات لمتابعة الدوريات من دون جماهير.



