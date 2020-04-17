ساري يكشف سبب رحيله عن تشيلسي

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كشف المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس الحالي والسابق لنادي تشيلسي الإنجليزي عن سبب رحيله من تدريب البلوز بعد نهاية الموسم الماضي.



وقال ساري في تصريحات صحفية: "حظيت بعلاقة غير متوافقة مع غرف الملابس في تشيلسي لمدة 4-5 أشهر لكن عندما أخبرتهم بأنني سوف أغادر بعد نهائي اليورباليغ أجهشت في البكاء".



وأضاف : "كذلك العديد من اللاعبين ظهر تأثير رحيلي عليهم وفعلوا نفس الامر، وربما حظينا بخلافات تكتيكية لكن الجانب الانساني لم يتغير، ولقد أحببت المكان".



يذكر أن ماوريسيو ساري قد نجح في التتويج بلقب الدوري الاوروبي مع نادي تشيلسي في الموسم الماضي على حساب نادي أرسنال في المباراة النهائية.