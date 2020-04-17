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صفقة تاريخية.. ريال مدريد يقدم ثنائي الفريق لضم هالاند

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:44 م
هالاند
هالاند
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الحديث مازال متواصل عن رغبة ريال مدريد في الحصول على خدمات النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن هالاند انضم إلى بروسيا دورتموند في يناير الماضي وأنه يمتلك شرط جزائي في عقده تبلغ قيمته 75 مليون يورو في عام 2021 أو 2022 وأنه هناك خلاف حول موعد تفعيل الشرط الجزائي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع هالاند نظرًا للعلاقة الجيدة بين المدير التنفيذي لبروسيا دورتموند وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مارتين أوديجارد نجم الملكي والمعار إلى ريال سوسيداد قد يلعب دور الوسيط في الصفقة كما أنه من الممكن أن يلعب أشرف حكيمي دور ورقة المساومة في الصفقة المرتقبة.

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ضم هالاند ريال مدريد دورتموند

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