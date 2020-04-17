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الأهلي يزف بشرى سارة بشأن رمضان صبحي

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:46 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي نبوي
قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي إن هناك انفراجة في حصول النادي الأحمر على باقي مستحقاته المالية من قيمة انتقال رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر إلى ستوك سيتي الإنجليزي.

مرجان أضاف في تصريحات خاصة بأنه بعد حكم النادي مع شرك مسك الراعي السابق للقلعة الحمراء.

وتابع مرجان بأنه من المنتظر أن يحصل النادي الأحمر على باقي مستحقات الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

والجدير بالذكر أن رمضان صبحي انتقل إلى ستوك سيتي الإنجليزي في صيف ٢٠١٦ حيث شارك معه لمدة موسمين، ثم رحل منه إلى هيدير سفيلد تاون ليحط الرحال في الأهلي على سبيل الإعارة في أخر موسم ونصف.



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