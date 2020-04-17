فرنسا تسجل 761 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الفرنسية، مساء اليوم الجمعة، 761 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وسجلت فرنسا 753 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع إلى 17920 الحصيلة الإجمالية للوفيات على الأراضي الفرنسية، وفق مدير الصحة العامة في البلاد، جيروم سالومون.





وأعلن سالومون أن عدد المصابين في المستشفيات بات أقل بـ474، كما أن عدد المصابين في العناية المركزة أصبح أقل بـ209، وقال إن "تفشي الفيروس بدأ يشهد استقراراً إنما على مستوى مرتفع".





وعلى صعيد الوفيات تمَّ تسجيل 11060 حالة في المستشفيات و6860 حالة في مراكز الرعاية الاجتماعية وهي بغالبيتها دور لرعاية المسنين.





وتراجع عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات لليوم الثاني على التوالي إلى 31305 أشخاص، أي أقل بـ474 من الحصيلة السابقة.





ويواصل عدد المصابين في العناية المركزة التراجع منذ 9 أبريل/نيسان إلى 6248 شخصاً، أي أقل بـ209 من الحصيلة السابقة.





ويتخطى هذا الرقم عدد أسرة العناية المركزة في فرنسا التي كانت القدرة الاستيعابية لوحدات العناية المركزة فيها قبل الجائحة نحو 5 آلاف سرير، وعلى الرغم من "التراجع الطفيف" المسجل لا تزال مراكز الاستشفاء في مناطق عدة ترزح تحت وطأة ضغوط كبيرة.





ولدى سؤاله حول "ذروة" الوباء، كرر سالمون أنه وفقاً لبيانات تطور الأوضاع، نشهد حالياً "استقراراً"، داعياً إلى الالتزام بالعزل المنزلي وبمواصلة "التباعد الاجتماعي".