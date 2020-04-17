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أرتيتا يعطي الضوء الاخضر لرحيل نجوم أرسنال

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:30 م
ارسنال
ارسنال
أحمد عصام
أعطى ميكيل ارتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الضوء الأخضر لرحيل نجوم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة قبل بداية الموسم الجديد

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ذا صن"، إلى أن أرسنال يدرس حاليا العروض المقدمة للثلاثي (اوباميانج - لاكازيت - مسعود اوزيل)، وان هذا الثلاثي سيكون خارج الفريق في حال وجود عروض مالية جيدة.

ويعد نادي برشلونة الإسباني أبرز المهتمين بالتعاقد مع الجابوني ايميريك اوباميانج هذا الصيف، وذلك لتدعيم خط الهجوم مع الأوروجوياني لويس سواريز.

ويريد ارتيتا تدعيم الفريق بخمس صفقات في الصيف على الأقل، حيث يرى أن الجانرز يحتاج لاعب في كل خط خاصة في الشق الدفاعي والهجومي.



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