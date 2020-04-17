عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تصريحات مدرب برشلونة

رد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني على تصريحات مدرب برشلونة، كيكي سيتين، والتي تحدث خلالها عن العرض الذي تقدم به أحد أندية الدوري المصري قبل تولي قيادة البارسا.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "القصة بنسبة لسيتيان لا علاقة لبيراميدز بها ... القصة بختصار كنت على وشك تملك نادي في الدوري المصري وكان حيدربه ووقعنا العقود ... وده كان في وقت عدم وضوح علاقتي بنادي الاهلي".

وتابع: "لما اتضحت الامور اللغيت الفكره ... وكيكي سيتيان كان حيوصل القاهره ويبداء تدريب بعديها ب ٣ ايام ... وجا له عرض برشلونه ... فقلت ل الراجل متفوتش الفرصة ... هيا دي الحكاية ... ومش حقول ليكم الفريق كان ايه بس عنده مستقبل".