محافظ الدقهلية: إزالة ٢٥٨ حالة تعديات خلال فترة الحظر (صور)

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن تنفيذ إزالة ٢٥٨ حالة تعديات ومخالفات خلال فترة الحظر.





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن التصدى بكل الحسم والحزم لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة حفاظا على حقوق الدولة.





وأعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء خاصة التى تمت خلال فترة الحظر لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة، وتم خلال يوم أمس الخميس "إزالة ٥٤ حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفة بناء بمراكز ومدن وقرى المحافظة".





وأوضح محافظ الدقهلية أن إجمالي الإزالات لحالات التعدى بكافة أشكالها بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ بداية مارس وحتى أمس الخميس ١٥ أبريل بلغت ٢٥٨ حالة تم إزالتها منها ١٤٠حاله تعدي على الأراضى الزراعية، ١٠٩ مخالفة بالبناء داخل الحيز العمرانى، وحالتين على أملاك الدولة.





وأضاف المحافظ أن إجمالى المساحة الزراعية التى تم استردادها بلغت ٨ أفدنة و١٦ قيراط، و١٥ سهم ومساحة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة التي تمت إزالتها بلغت ١٠٨٨٩.٥ متر مربع.





وأكد محافظ الدقهلية، أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستعادة كل متر من أراضى الدولة واجبه التنفيذ، مؤكدا على التعاون الكامل مع مديرية امن الدقهلية وجميع مراكز وأقسام الشرطة بنطاق المحافظة وجميع جهات الولاية على أراضى الدولة لإزالة جميع التعديات الواقعة عليها.





وعلي صعيد آخر شهدت محافظة الدقهلية،، قيام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتسليم مفاتيح 25 منزلا بعد تطويرها وإعادة تأهيلها للأسر الأولى بالرعاية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين البيئة العامة والاهتمام بالمواطنين.





وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن تسليم الـ 25 منزلا للأسر الأولى بالرعاية بقرية كفر الروك بمركز السنبلاوين بتكلفة مليون و250 ألف جنيه بعد تطويرها وإعادة تأهيلها لتلائم الحياة الكريمة لاصحابها من الأسر.





وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير متطلبات المواطنين وتحسين البيئة العامة لهم ورفع مستوى معيشتهم وفي المقدمة منهم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.





وأشار إلى أن الأسر الأولى بالرعاية تأتي في مقدمة اهتماماته ويسعى بكل الجهود لتوفير مطالبهم وتخفيف العبء عنهم وتقديم كل سبل الدعم والمساعدة لهم.







