قمع الصحفيين في تركيا بحجة وباء فيروس كورونا (فيديو)





نشر موقع "أحوال" التركي ( تقرير) كشف فيه عن استغلال الحكومة التركية لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لقمع الصحفيين المعارضين لها.





وتوجه الحكومة التركية تهمة "إثارة الذعر بين الجمهور" للصحفيين، الذين تستهدفهم بسبب تقاريرهم الإخبارية والمعارضين للحكومة والرئيس التركي، ما يستوجب عقوبة بالسجن من سنتين إلى 4 سنوات، وفقاً لما ذكرته منصة "مداد نيوز".





كما اعتقلت الشرطة التركية صحفيين في مدينة بارتين في شهر مارس الماضي، بعد أن أبلغا عن إصابة طبيب محلي بفيروس كورونا، كما استدعت الشرطة التركية عددا من الصحفيين للاستجواب عقب نشرهم لمقالات حول كورونا، وحذرتهم من نشر تلك المقالات.





كما تم القبض على هاكان أيغون رئيس التحرير السابق لتلفزيون "خلق تي في"، واعتقلت الشرطة العشرات من مستخدمي وسائل التواصل بسبب منشوراتهم حول كورونا.



