"ثالوث منكاورع".. جولة فيديو من داخل المتحف المصري بالتحرير

بثت وزارة السياحة والآثار، منذ قليل، جولة إرشادية جديدة بالفيديو من المتحف المصري بالتحرير، لثالوث منكاورع.





وتأتي الجولة في إطار دعم وزارة السياحة والآثار لحملة خليك في البيت والتي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للدولة للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد.





والثالوث يصور ثلاثة أشخاص في تمثال واحد، هم الملك منكاورع من 2532–2503 ق.م، وإلهين على جانبيه، ومنكاورع هو صاحب الهرم الثالث في الجيزة.





والتمثال يصور الملك شابًا وفي حالة ممتازة، يجسد النموذج المثالي للرجال في الدولة القديمة، على جانبه الأيمن سيدة على رأسها قرص الشمس بين قرني بقرة رمز حتحور، إلهة الحب والموسيقى والأمومة تم تصويرها كالنموذج المثالي للجمال الأنثوي خلال هذه الفترة.





وعلى الجانب الأيسر للملك يوجد سيدة على رأسها شعار إقليم مدينة طيبة، ويعد هذا التمثال من روائع الفن المصري القديم.





وبرع الفنان المصري القديم في إظهار النسب التشريحية لكل شخص، حيث يظهر ذلك بوضوح في ترقوة الملك وركبتيه وساعديه، وفي إظهار زي الإلهة حتحور الضيق.





ويعد التمثال واحدًا من مجوعة تماثيل ثالوثية للملك منكاورع تمثله بصحبة الإلهة حتحور وإلهًا يجسد إقليم من أقاليم مصر.





171 إصابة جديدة بكورونا.. و9 وفيات

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة.



