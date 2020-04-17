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بايرن ميونيخ يُغري أشرف حكيمي

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:13 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن بايرن ميونخ الألماني تقدم بعرض شخصي إلى المغربي الدولي أشرف حكيمي نجم بروسيا دورتموند الألماني والمعار من ريال مدريد الإسباني منذ عامين من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية أن إدارة بايرن عرضت على حكيمي راتب سنوي يبلغ قدره 7 مليون يورو من أجل الموافقة على الانضمام إلى الفريق البافاري في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت الإذاعة الإسبانية أن حكيمي انتقل إلى بروسيا دورتموند في صيف عام 2018 على سبيل الإعارة لمدة موسمين من صفوف ريال مدريد الإسباني وتنتهي إعارته في نهاية الموسم الحالي.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن الأنباء مازالت متضاربة حول إمكانية عودة حكيمي إلى ريال مدريد أو البقاء في بروسيا دورتموند أو الرحيل لأي فريق آخر، حيث أعربت العديد من الأندية عن اهتمامها بالتعاقد مع النجم المغربي وذلك عقب تألقه في ألمانيا في الموسمين الماضي والحالي.

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