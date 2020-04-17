غلق وتشميع محلات ورفع باعة متجولين خالفوا الحظر بالنزهة (صور)

قاد اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، حملة لتطبيق قرار الغلق والحظر، ضمن توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ونائبه للمنطقة الشرقية المهندس إبراهيم صابر، للحد من التجمعات ومنع انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.





وقال "عقل" في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إن الحملة نُفذت بالتعاون مع إدارة الاشغالات ومسئولي المربعات، حيث أسفرت عن غلق وتشميع محل للطيور بـ7 شارع الفاروق بالنزهة الجديدة مخالفة للقرار.





وأضاف "رئيس حي النزهة"، تم غلق وتشميع محل للمشروبات الساخنة بـ11 شارع شيراتون، بالإضافة إلى تشميع مطعم بشارع انقرة خالف مواعيد الحظر.





وأثناء المرور تم رفع إشغالات بائعين متجولين بشارع عبد الحميد بدوي بالشيراتون والجزيرة الوسطى، بالإضافة إلى رفع إشغالات مغسلة سيارات بشارع عبد الحميد بدوي أمام الفروسية.





وأوضح "رئيس حي النزهة" جاري اتخاذ الاجراءات حيال المخالفين لقرار الحظر، والعرض على النيابة العامة والاستمرار في الحملات.





ضبط 1039 زجاجة خمرة مهربة





ويواصل حي النزهة بقياد اللواء خالد عقل، حملاته لليوم الثاني على التوالي، لإعادة فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات والأبنية، لمنع تراكم السيارات على جانبي الشوارع، ويأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمنع تحول الطرق إلى جراجات.





وقال اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، إن حملة اليوم أسفرت عن فتح العديد من الجراجات، موضحًا أنه أثناء عملية الفتح تبين وجود كمية هائلة من الخمور المهربة داخل أحد الجراجات، بـ56 شارع أحمد زكي بالنزهة الجديدة وتم ضبط 1039 زجاجة مختلفة الأنواع والأحجام، وتم عمل المحضر وإحالة صاحب المكان المؤجر لنيابة الشؤون التجارية.





وأكد "عقل"، أنه تم استدعاء إدارة التموين والجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب الجراج.





فتح الجراجات المغلقة

وفي هذا الإطار، أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالعاصمة، بدأت شن حملات لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات تنفيذًا لتوجهات الدولة بضرورة منع تحول الشوارع إلى جراجات مفتوحة والقضاء على الإنتظار الخاطىء بها.





وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء، بضرورة الاستمرار في فتح الجراجات وتخصيصها في الغرض الذي انشئت من أجله لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة، مع المرور الدوري للتأكد من عدم عودة الأنشطة المخالفة التى كانت تستغلها مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية وقطع المرافق عنها حتى عودتها إلى حالتها الأولى.





وأكد، على أنه في حالة اكتشاف أن الجراج لا يصلح للعمل لوجود مخالفات بنائية تعوق حركة خروج ودخول السيارات به سيتم إحالة المسؤول عن إصدار شهادات المطابقة بشكل خاطئ إلى التحقيق أمام النيابة العامة.





وشدد عبد العال، على استمرار الإغلاق التام لجميع الحدائق العامة والمتنزهات في شم النسيم، مشيرًا إلى التعامل بحسم مع المخالفين.





وناشد محافظ القاهرة، في بيان اليوم الأربعاء، المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بمنع التجمعات أثناء توقيت الحظر، حرصًا على الصحة العامة.



