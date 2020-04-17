صور فرح ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

صور فرح ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة ، حيث شهدت الساعات الماضية تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور لعقد قران رجل الأعمال المعروف أحمد أبو هشيمة والفنانة المعروفة ياسمين صبري، وينفرد موقعنا بوابة الفجر الإلكترونية بتقديم صور لعقد قران أبو هشيمة وياسمين صبري، بعدما قام بنشر صور عقد القران خلال اللحظات الماضية وشهدت الصور فرحة كبيرة من قبل اهالي العروسين وقامو بأخذ الإجراءت الإحترازية خلال ساعات عقد القران ولم يتواجد عديد كبير من عائلة العروسين وذلك من من أجل الحفاظ علي صحة كل منها في ذلك الوقت المنتشر به فيروس كورونا ويحث ذلك علي تشجيع متابعي رجال الاعمال والنجمة ياسيمين صبري علي البقاء في المنازل والإبتعاد عن الإختلاط.









صور فرح ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة





وجدير أن رجل الأعمال المعروف أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبرى قد قامو بإعلان خطوبتهما في نصف شهر مارس المنقضي، وقام رواد مواقع التواصل بنشر العديد من البوستات والأخبار عقب إعلان خطوبتهما وقام الطرفين بالذهاب لمنازل بهعضهم البعض وقامت النجمة ياسيمن صبري بذهاب إلي صالة الالعاب الخاصة بأحمد أبو هشيمة خلال الفترة الماضية وكان تقوم بالتدريب وأصبح الحديث يدير حولهما ولذلك أعلنو سريعاً عن عقد القران في ذلك الوقت ونقدم لكم الأن الصور التي تم نشرها من قبل رجل الأعمال عبر حسابه على تطبيق انستجرام.









عقد قران ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة





وتم الإنتهاء من عقد القران فى منزل الأسرة بصورة بسيطة وغير مكلفة، ولم يقوموا بتوصيل الدعوات للعديد من الفنانين والنجوم الكبار ورجال الأعمال في تلك الفترة وإقتصر علي الأجواء البسيطة وحضور العائلة ولكم تكن كثيرة أيضًا بل كانت عائلة ياسيمن صبري وعائلة أحمد أبو هشيمة.



