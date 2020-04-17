الزمالك يحسم مصير مصطفى محمد





اتخذ نادي الزمالك قراره النهائي بشأن رحيل مصطفى محمد نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكد النادي الأبيض أنه يرفض نهائيا فكرة رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجة الفريق الشديدة له.





ورفض الزمالك أي عروض مقدمة لضم مصطفى محمد في الصيف مؤكدا أن النادي لن يقبل بأي عرض للاعب مهما كانت قيمته المادية.





يذكر أن العديد من الأندية قد أظهر اهتمام بضم مصطفى محمد في سوق الانتقالات الصيفية القادمة على رأسها نادي بيراميدز.



