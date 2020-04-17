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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت في مصر وبعض المدن العربية والعالمية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:22 م
حالة الطقس ودرجات الحرارة
حالة الطقس ودرجات الحرارة
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيانها الصادر اليوم الجمعة الموافق الـ17 من أبريل 2020، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت، في بعض المدن والعواصم العربية والعالمي.

حالة الطقس ودرجات حرارة الغد

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا السبت، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

بيان الأرصاد الجوية

وفيما يتعلق بحالة الطقس على الوجه البحري، فقالت الهيئىة: "يسودها طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة، فيما يكون لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الغربية وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة".

طقس بارد ليلا

وتابعت: "يسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية".

حالة الطقس على شمال الصعي

ويشهد شمال الصعيد طقسًا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة على مناطق متفرقة، فيما يكون على جنوب الصعيد مائلا للحرارة نهارا باردا ليلا والرياح معتدلة.

البحر وارتفاع الأمواج

وكشفت الهيئة، في بيانها حالة الطقس المتوقعة على البحر المتوسط، حيث تكون خفيفة إلى معتدلة وتشهد الأمواج ارتفاعًا من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت في جمهورية مصر العربية: 


القاهرة          14   27

الإسكندرية     15   23

بورسعيد       17   23

دمياط          17   24

شبين الكوم     14   26

طنطا          14    25

الزقازيق        14   25

الإسماعيلية     12   28

دمنهور          15   24

مطروح         15    20

السلوم           13   21   

سيوة            15    26


السويس        13    27

العريش        12    24

شرم الشيخ     19   29

الغردقة       17    27

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت في بعض المدن العربية والعالمية:



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